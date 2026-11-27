Δείτε τα insta stories της Έλενας Φερεντίνου για τον νέο δίσκο του Νίκου Καρβέλα

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στις σχέσεις της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, καθώς η τραγουδίστρια προχώρησε σε unfollow της Έλενας Φερεντίνου στα social media.

Το περιστατικό αφορά την Έλενα Φερεντίνου, σύντροφο του Νίκου Καρβέλα και μητέρα του μικρότερου παιδιού του συνθέτη και τραγουδιστή.

Πού και πότε έγινε το unfollow

Το unfollow καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, την περίοδο όπου η Άννα Βίσση βρίσκεται στην Αμερική, όπου ταξίδεψε για τις ανάγκες του νέου δίσκου που ετοιμάζει.

Η ανάρτηση της Έλενας Φερεντίνου για τον Νίκο Καρβέλα

Το timing του unfollow αυτού απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή είχε προηγηθεί δημόσια ανάρτηση της Έλενας Φερεντίνου για τον Νίκο Καρβέλα. Την περασμένη Πέμπτη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια, η Έλενα Φερεντίνου προχώρησε σε μια τρυφερή δημόσια αναφορά.

Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε το εξώφυλλο της δισκογραφικής δουλειάς κι έγραψε μήνυμα για τον μουσικοσυνθέτη, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς εκείνον και για το τραγούδι που της αφιέρωσε στο άλμπουμ του.

Η φράση που δημοσιεύτηκε αυτούσια ήταν: «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου».

Η σχέση Βίσση - Καρβέλα στο επίκεντρο

Η νέα αυτή κίνηση στα social media έρχεται ενώ η σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τη δημόσια αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν τοποθετήσεις που έχουν προηγηθεί, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα.

Με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, το μόνο επιβεβαιωμένο γεγονός είναι το unfollow της Άννας Βίσση προς την Έλενα Φερεντίνου και η χρονική του εγγύτητα με τη δημόσια ανάρτηση για το νέο άλμπουμ του Νίκου Καρβέλα. Οι λόγοι πίσω από την κίνηση δεν έχουν αποσαφηνιστεί δημόσια.