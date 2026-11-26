Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου τη νέα δισκογραφική του δουλειά με τίτλο Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια, με την Έλενα Φερεντίνου να προχωρά σε δημόσια ανάρτηση για ένα από τα τραγούδια του δίσκου που είναι αφιερωμένο στην ίδια.

Πρόκειται για το Φλωρινιωτάκι, κομμάτι που έχει ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ και συνδέεται άμεσα με τη σύντροφο του μουσικοσυνθέτη και μητέρα του τρίτου του παιδιού.

Ο Νίκος Καρβέλας κι η Έλενα Φερεντίνου είναι μαζί εδώ κι αρκετά χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Έλενα Φερεντίνου επέλεξε να σχολιάσει δημόσια την κυκλοφορία μέσα από insta story, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του άλμπουμ και στέλνοντας προσωπικό μήνυμα προς τον Νίκο Καρβέλα. Η ανάρτησή της ήρθε αμέσως μετά την παρουσίαση της νέας δουλειάς του δημιουργού.

«Νίκο μου σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το δώρο! Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ!», έγραψε.

Το τραγούδι «Φλωρινιωτάκι» στο νέο άλμπουμ

Στο νέο άλμπουμ Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια, το Φλωρινιωτάκι παρουσιάζεται ως τραγούδι αφιερωμένο στην Έλενα Φερεντίνου. Σε μία από τις αναφορές που συνοδεύουν την κυκλοφορία, παρατίθενται και στίχοι του κομματιού: «Όλο το φως του φεγγαριού κουκλίτσα μου στα μάτια σου κρυμμένο. Φλωρινιωτάκι μου, αχ Ελενάκι μου δεν σε χορταίνω».

Η ανάρτηση της Έλενας Φερεντίνου για το... Φλωρινιωτάκι /Φωτογραφία Instagram

Η δημόσια αντίδραση της Έλενας Φερεντίνου ανέδειξε την προσωπική σημασία που έχει το τραγούδι για την ίδια, καθώς επέλεξε να απαντήσει με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον σύντροφό της. Σε άλλη καταγραφή της ανάρτησής της αποτυπώνεται επίσης το εξής μήνυμα: «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ».

Η Έλενα Φερεντίνου πόσταρε τη νέα δισκογραφική δουλειά του Νίκου Καρβέλα

Η νέα δουλειά του Νίκου Καρβέλα

Η νέα δουλειά του Νίκου Καρβέλα συζητείται ευρύτερα, καθώς πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική του κίνηση μετά τη ρήξη με την Άννα Βίσση, όπως αναφέρεται στο διαθέσιμο υλικό. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη μουσική δραστηριότητα της τραγουδίστριας.

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το live single Κόντρα, στην ακουστική εκδοχή του από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, ενώ το προηγούμενο διάστημα η Άννα Βίσση είχε δημοσιεύσει story μέσα από στούντιο ηχογράφησης, προαναγγέλλοντας νέα μουσική.