Μπορεί στον 75ο διαγωνισμό Miss Universe 2026, το στέμμα να το κατέκτησε η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο (Jennifer Barreto) από το Πουέρτο Ρίκο, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που κερδίζει τον τίτλο, την παράσταση όμως φέρεται πως την έκλεψε η εκπρόσωπος της Ρωσίας, Αλεξάντρα Στάσκεβιτς (Alexandra Stashkevich).

Η 21χρονη μπορεί να έμεινε εκτός 30αδας έμεινε, όμως, χαραγμένη στη μνήμη μας λόγω της απίστευτης ομοιότητάς της με την Ανδριάννα Σκλεναρίκοβα και φυσικά της ομορφιάς της.Πολλοί, μάλιστα, ανέφεραν πως το κορίτσι με την αλαβάστρινη επιδερμίδα θα έπρεπε να ήταν η νικήτρια την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Ποια είναι η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς που μαγνήτισε όλα τα βλέμματα

Η 21χρονη κατάγεται από το Τιουμέν (Tyumen) της Ρωσίας και είναι πρωταθλήτρια του cheerleading, αθλητική δημοσιογράφος και μοντέλο και έχει αναδειχθεί 7 φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας στο cheerleading, κατέχει τον τίτλο «Υποψήφια Μάστερ του Αθλητισμού»