Μια προσωπική σχέση που, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 50χρονος, είχε εξελιχθεί σε διαμάχη με έντονες οικονομικές διαφορές, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης δολοφονίας του 24χρονου Βούλγαρου στο χωριό Περιθώρι στο Νευροκόπι της Δράμας. Ο 50χρονος κτηνοτρόφος, εργοδότης του νεαρού, ομολόγησε τη δολοφονία του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ ο 24χρονος τού ζητούσε συνεχώς χρήματα. Ο ίδιος επικαλέστηκε αυτή την κατάσταση ως αιτία που τον οδήγησε στην απόφαση να τον σκοτώσει.

Νευροκόπι: Τον πυροβόλησε με καραμπίνα και τον έθαψε σε χωράφι

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς, ότι η δολοφονία σημειώθηκε το Σάββατο, μέσα σε μαντρί, όπου φέρεται να πυροβόλησε τον 24χρονο με καραμπίνα.

Στη συνέχεια, όπως ομολόγησε, μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή, χρησιμοποιώντας το όχημα του θύματος και την έθαψε σε χωράφι.

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος ισχυρίστηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον 24χρονο Βούλγαρο που σκότωσε στο Νευροκόπι

Ακολούθως, οδήγησε το όχημα και το στάθμευσε στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα από τις αστυνομικές Αρχές.

Μετά την ομολογία του, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο ταφής, οδηγώντας στον εντοπισμό της σορού του νεαρού βουλγαρικής καταγωγής.

Νευροκόπι: Η επαγγελματική σχέση και η κουμπαριά

Οι δύο άνδρες δε συνδέονταν μόνο επαγγελματικά. Ο 50χρονος ήταν εργοδότης του 24χρονου και, παράλληλα, οι δύο άνδρες ήταν και κουμπάροι, αφού ο κτηνοτρόφος είχε βαπτίσει τα δύο παιδιά του νεαρού. Μάλιστα στο ένα είχε δώσει το όνομά του.

Η εξαφάνιση του 24χρονου είχε δηλωθεί μετά την τελευταία επικοινωνία του με το περιβάλλον του. Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του.

Οι αστυνομικοί είχαν επικεντρώσει από νωρίς την έρευνά τους στον 50χρονο, καθώς ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.

Νευροκόπι: Η καραμπίνα που δεν έχει εντοπιστεί και η σύλληψη του ανιψιού

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο 50χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι πέταξε την καραμπίνα στο ποτάμι, με τις έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό της να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του διαπιστώθηκε, επίσης, ότι έλειπε η καραμπίνα που είχε στην κατοχή του.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 23χρονος ανιψιός του 50χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της συνέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 50χρονος φέρεται να του ζήτησε να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του θύματος, και να το μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι.

Ο ίδιος ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι δε γνώριζε τίποτα για την εγκληματική πράξη του θείου του.

Σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο 23χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.