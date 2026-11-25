Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση ενός 24χρονου άνδρα βουλγαρικής καταγωγής στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Ο νεαρός, πατέρας δύο παιδιών, φέρεται να είχε μεταβεί στην Ελλάδα προκειμένου να εισπράξει χρήματα που του οφείλονταν από την εργασία του και έκτοτε αγνοείται.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Παρασκευόπουλος, το απόγευμα του Σαββάτου παρατηρήθηκε αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή, καθώς έφτασαν στο Νευροκόπι πολλά αυτοκίνητα από τη γειτονική Βουλγαρία.

Ο 24χρονος που εξαφανίστηκε στο Κάτω Νευροκόπι

Οι επιβαίνοντες αναζητούσαν έναν 24χρονο συμπατριώτη τους, ο οποίος φέρεται να είχε εξαφανιστεί. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, πρόκειται για άνδρα που εργαζόταν στην περιοχή του Περιθωρίου και είχε μεταβεί στην Ελλάδα για να διευθετήσει οικονομική εκκρεμότητα με τον εργοδότη του.

Ο 24χρονος φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του την Παρασκευή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στον Κυνηγετικό Σύλλογο Νευροκοπίου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να συναντήθηκε με Έλληνα, ο οποίος φέρεται να τον παρέλαβε.

Νευροκόπι Δράμας: Το τελευταίο στίγμα του κινητού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία για το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 24χρονου.

Όπως μετέφερε ο Γρηγόρης Παρασκευόπουλος, επικαλούμενος πληροφορίες από Βούλγαρους δημοσιογράφους, το κινητό φέρεται να εξέπεμψε για τελευταία φορά ανάμεσα στο Περιθώριο και την Κάτω Βροντού.

Στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιείται κινητοποίηση από την Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας, την Ασφάλεια Δράμας και το Αστυνομικό Τμήμα Νευροκοπίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο εκκλήσεις από Βούλγαρους πολίτες για συμμετοχή στις αναζητήσεις του νεαρού στην ελληνική πλευρά των συνόρων.

Νευροκόπι Δράμας: Η οικονομική διαφορά και τα 10.000 ευρώ

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης αφορά τα χρήματα που φέρεται να διεκδικούσε ο 24χρονος από τον εργοδότη του.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για οικονομική διαφορά ύψους 10.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, από αξιόπιστες πηγές, η πραγματική διαφορά φέρεται να ήταν πολύ μικρότερη, της τάξης των 100-150 ευρώ.

Νευροκόπι Δράμας: Τι κατέθεσε ο Έλληνας εργοδότης

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, ο Έλληνας εργοδότης φέρεται να κατέθεσε ότι συναντήθηκε με τον 24χρονο, του παρέδωσε τα χρήματα που του όφειλε και στη συνέχεια οι δρόμοι τους χωρίστηκαν.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει πού πήγε ο νεαρός μετά τη συνάντησή τους.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και η πληροφορία ότι ο εργοδότης είχε προηγουμένως κάνει ανάληψη χρημάτων από τράπεζα ή ΑΤΜ, προκειμένου να εξοφλήσει την οφειλή. Το ενδεχόμενο να υπάρχουν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας εξετάζεται ως πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαλεύκανση των κινήσεων.

Νευροκόπι Δράμας: Οι φήμες και η αγωνία για την τύχη του

Την ίδια ώρα, στην περιοχή κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες σχετικά με την τύχη του 24χρονου, ακόμη και πληροφορίες περί εντοπισμού του, νεκρού, σε διαφορετικά σημεία. Ωστόσο, καμία από αυτές τις αναφορές δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Παρασκευόπουλος υπογράμμισε ότι οι αναζητήσεις συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.