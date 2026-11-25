Πώς μπορούμε να μιλάμε στα παιδιά για την αποδοχή της διαφορετικότητας, αν δεν φροντίζουμε να μπορούν όλα να συμμετέχουν στις ίδιες εμπειρίες;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ παρουσιάζει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Σταθμός, μια ειδική παράσταση του έργου «Το Κουτί», με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ).

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σε κωφά, βαρήκοα και ακούοντα παιδιά να μοιραστούν μια κοινή θεατρική εμπειρία. Η διερμηνεία θα καλύπτει τόσο την παράσταση όσο και το βιωματικό εργαστήριο που ακολουθεί.

Μια ιστορία για τη διαφορετικότητα και τη φιλία

Ο Ίγκι είναι ένα παιδί που αγαπά το διάστημα, αλλά συχνά αισθάνεται διαφορετικό από τους συμμαθητές του. Σε ένα παράξενο όνειρο βρίσκεται μέσα στο κουτί των χαμένων αντικειμένων της τάξης του, όπου έρχεται αντιμέτωπος με τους φόβους και τις ανασφάλειές του, ανακαλύπτοντας τη δύναμη της επικοινωνίας και της φιλίας.

Εμπνευσμένη από το βραβευμένο βιβλίο του Κωνσταντίνου Πατσαρού (Εκδόσεις Πατάκη), η παράσταση προσεγγίζει με χιούμορ και συγκίνηση τον σχολικό εκφοβισμό, τη μοναξιά και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Μετά την παράσταση ακολουθεί βιωματικό εργαστήριο, μέσα από το οποίο τα παιδιά επεξεργάζονται δημιουργικά τα θέματα της ιστορίας με θεατρικές ασκήσεις και συμμετοχικές δράσεις.

Η Νοηματική Γλώσσα γίνεται μέρος της παράστασης

Τη διερμηνεία αναλαμβάνει ο Ευθύμιος (Θέμης) Αλεξανδράκης, CODA (παιδί κωφών γονέων) και κάτοχος βεβαίωσης επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Ο ίδιος συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία, διδάσκοντας στους ηθοποιούς μέρος της παράστασης στην ΕΝΓ, αντιμετωπίζοντας τη θεατρική διερμηνεία ως μια γιορτή επικοινωνίας.

Η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ σημειώνει:

«Από την αρχή της πορείας μας μάς απασχολούσε το πώς το θέατρο μπορεί να συνομιλεί ουσιαστικά με τα παιδιά για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει να τους δίνουμε έτοιμες απαντήσεις ή να τους υποδεικνύουμε τι πρέπει να σκεφτούν. Θέλουμε να δημιουργούμε ιστορίες που γεννούν ερωτήματα, καλλιεργούν τη φαντασία και αφήνουν χώρο για διαφορετικές σκέψεις και συναισθήματα».

Η ειδική παρουσίαση αποτελεί συνέχεια της καλλιτεχνικής πορείας της ομάδας, η οποία μέσα από παραστάσεις όπως το «Μπες στα παπούτσια μου» και το «Μια Τελεία… είναι μόνο η αρχή!» προσεγγίζει κοινωνικά ζητήματα με επίκεντρο τα παιδιά.

Η πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα όλων των παιδιών.

Η παράσταση «Το Κουτί», για παιδιά 4–10 ετών, ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο παρουσιάσεών της στο Θέατρο Σταθμός το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Εμπνευσμένη από: Το ομώνυμο βιβλίο του Κωνσταντίνου Πατσαρού (Εκδόσεις Πατάκη)

Κείμενο: Βασίλης Παπαλαζάρου, Γιάννης Παναγόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παναγόπουλος

Παίζουν: Βασίλης Παπαλαζάρου, Νίκος Στεργιώτης

Διερμηνεία ΕΝΓ: Ευθύμιος (Θέμης) Αλεξανδράκης

Υπεύθυνος βιωματικού εργαστηρίου: Γιώργος Μενεδιάτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ

Μουσική επιμέλεια: Ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

Φωτογραφίες / Γραφιστικά: Πένυ Καφύρα

Παραγωγή: ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ειρήνη Λαγουρού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ειδική παράσταση με διερμηνεία ΕΝΓ: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, 14:30

Τελευταία παράσταση: Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, 14:30

Θέατρο Σταθμός: Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο, Αθήνα

Ηλικίες: 4–10 ετών

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10€ || Μικρή Παρέα (5–15 άτομα): 9€ || Μεγάλη Παρέα (άνω των 16 ατόμων): 8€

Ιστότοπος: www.oneirodrama.gr



