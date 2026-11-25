Δείτε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ολίβια Βασιλοπούλου στην Κατερίνα Καραγιάννη και το star.gr

Στο μεγάλο τελικό που διεξήχθη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο στάδιο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, στο Σαν Χουάν, η εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας, Τζένιφερ Μπαρέτο, μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η η Μις Πουέρτο Ρίκο, Τζένιφερ Μπαρέτο, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη παντρεμένη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο της Miss Universe.

H οποία όταν στον διαγωνισμό ρωτήθηκε ποια ανθρώπινη αξία δεν πρέπει να χαθεί ποτέ μπροστά στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκείνη είπε στα ισπανικά πως το κλειδί είναι η υπεύθυνη χρήση της.

👑 Este es el TOP 5 del Miss Universo 2026: Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. #MissUniverse https://t.co/NdF07nUL32 — nacho con O (@NachoConO) November 25, 2026

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη θέτει σε κίνδυνο τις αξίες μας, τότε αυτές δεν ήταν ποτέ πραγματικές. Οι αξίες αποδεικνύονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων, ειδικά όταν δυσκολευόμαστε να μείνουμε πιστοί σε αυτές» ανέφερε.

Η βραδιά του τελικού της Τρίτης άνοιξε με έναν γύρο αποκλεισμού, όπου η πρόκριση των διαγωνιζόμενων κρίθηκε από τη βαθμολογία που είχαν ήδη συγκεντρώσει στα προκριματικά.

Ακολούθησε η εμφάνιση με μαγιό επί σκηνής για τις 30 φιναλίστ, μέσα από την οποία ξεχώρισαν οι 12 που πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση με τα βραδινά φορέματα.

Στη συνέχεια, οι πέντε φιναλίστ απάντησαν σε ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής γύρω από τη σημασία και τη σύγχρονη αξία του θεσμού Miss Universe, καθώς και για το τι έχει ανάγκη ο κόσμος από τους ηγέτες του.

Την Ελλάδα στον διαγωνισμό εκπροσώπησε η Ολίβια Βασιλοπούλου.

Ολίβια Βασιλοπούλου

Λίγα λόγια για τη Τζένιφερ Μπαρέτο

Η Τζένιφερ Μπαρέτο είναι ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός και έγινε η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που κατακτά το στέμμα της Miss Universe. Η ιστορική αυτή νίκη ήρθε τρία χρόνια μετά την απόφαση των διοργανωτών να καταργήσουν τον αμφιλεγόμενο κανονισμό που απαγόρευε τη συμμετοχή σε έγγαμες γυναίκες και μητέρες.



