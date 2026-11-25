Τον Νοέμβριο του 2026 η Chery γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στη δυναμική της πορεία στην ελληνική αγορά, καθώς συμπλήρωσε 5.000 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σε μόλις 19 μήνες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει κινεζική μάρκα στην Ελλάδα ως προς τον χρόνο επίτευξης αυτού του αριθμού.Η παράδοση του 5.000ού αυτοκινήτου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία η Chery έχει καταφέρει να αναπτύξει την εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα, με αφετηρία τον Μάιο του 2025, όταν ξεκίνησε το ταξίδι της στην αγορά της χώρας μας.



Την ισχυρή δυναμική της μάρκας επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων οι επιδόσεις της τον Οκτώβριο του 2026. Η Chery συμπεριλήφθηκε για ακόμη έναν μήνα στην πρώτη πεντάδα με τις εταιρείες με τις περισσότερες πωλήσεις στο κανάλι της λιανικής, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ανάπτυξή της στην αγορά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται στη μάρκα ως συνειδητή επιλογή για το καινούργιο τους αυτοκίνητο.

Οι επιτυχίες της Chery τον Οκτώβριο του 2026 στην ελληνική αγορά συνοψίζονται ως εξής:

• 5η θέση στην Ελλάδα σε ταξινομήσεις στο κανάλι λιανικής με 335 οχήματα

• 3η θέση για το Chery Tiggo 4 σε ταξινομήσεις στην Ελλάδα με 507 οχήματα (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις), ανεξαρτήτως κατηγορίας

• 3η θέση για το Chery Tiggo 4 σε ταξινομήσεις λιανικής στην Ελλάδα με 236 οχήματα

Οι πυλώνες της επιτυχίας

Με αποκλειστικό εισαγωγέα στην ελληνική αγορά το Spanos Group, η Chery έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

• Σύγχρονη γκάμα αξιόπιστων μοντέλων με έμφαση στην ασφάλεια

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική

• Κορυφαία εγγύηση 12 ετών

• Ολοκληρωμένο οικοσύστημα After Sales



Πύλη εισόδου στον κόσμο της Chery στη χώρα μας αποτελεί το Chery Tiggo 4, ένα πλήρως υβριδικό SUV με μήκος 4,32 μέτρα που ενδείκνυται για τις καθημερινές μετακινήσεις, δίχως να στερείται εκδρομικού ταλέντου. Με τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ (έκδοση Comfort), το Chery Tiggo 4 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης τιμής-αξίας που επιδιώκει να προσφέρει η Chery, καθώς διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα προσιτό κόστος απόκτησης.



Για όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με πιο έντονο οικογενειακό προσανατολισμό η Chery διαθέτει στην ελληνική αγορά το Chery Tiggo 7, τόσο σε full hybrid όσο και σε plug-in υβριδική έκδοση. Η πρώτη αποδίδει 224 ίππους, συνδυάζοντας τις υψηλές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, η οποία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP δεν ξεπερνά τα 5,7 λτ./100 χλμ. Από την άλλη πλευρά, η plug-in hybrid έκδοση αποδίδει 279 ίππους, προσφέροντας τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για έως 90 χλμ. και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 1.200 χλμ., βάσει του κύκλου WLTP.



Τις ανάγκες των μεγαλύτερων οικογενειών έρχεται να καλύψει το Chery Tiggo 8 PHEV, ένα ευρύχωρο SUV με δυνατότητα φιλοξενίας έως επτά επιβατών. Εξοπλίζεται με ένα προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης απόδοσης 279 ίππων και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 26,6 kWh, εξασφαλίζοντας έως 124 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης (στον κύκλο WLTP).



Στην κορυφή της γκάμας της Chery τοποθετείται το Chery Tiggo 9 PHEV, το μεγαλύτερο (επίσης 7θέσιο) και πιο πολυτελές SUV της μάρκας, το οποίο προτάσσει επιβλητική σχεδίαση, κορυφαία επίπεδα άνεσης και προηγμένη τεχνολογία. Με πρωταγωνιστή ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης, αποδίδει συνδυαστικά 428 ίππους και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δλ., προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας του. Η μπαταρία των 34,46 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 148 χλμ. (στον κύκλο WLTP), ενώ η συνολική αυτονομία υπερβαίνει τα 1.000 χλμ., διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο χρήσης του.

πιπροσθέτως, με ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της Chery τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους οδηγούς, όλα τα μοντέλα της προσφέρονται με εγγύηση 12 ετών (7έτη εργοστασιακή συν 5 από το Spanos Group) ή 150.000 χλμ. Τέλος, η Chery Greece διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο After Sales με περισσότερους από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα και πληρότητα ανταλλακτικών που υπερβαίνει το 95%.