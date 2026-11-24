Ήρθε η στιγμή που περίμενες. Το όνειρό σου να πάρεις ένα Honda γίνεται πραγματικότητα. Η Andeli είναι εδώ για σένα και σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις Honda σε τιμή που δεν το πιστεύεις. Το αφεντικό τρελλάθηκε; με ένα μοναδικό διήμερο προσφορών 28 και 29 Νοεμβρίου στο Black Friday event της Andeli, Παίρνεις και 1 χρόνο επιπλέον εγγύηση από το εξουσιοδοτημένο σημείο service Honda SK Motorium – Κάζακλης Στέλιος!



Ενδεικτικές τιμές

 Astrea Grand από 1.000€

 SH 150 από 1.900€

 SH 350 από 2.200€

 Forza 350 από 3.200€

 CB500X από 4.700€

 NC750X από 4.000€

 Transalp 750 από 7.600€

 XADV 750 από 7.200€

 Africa Twin 1100 από 9.500€

Ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Οι ειδικές τιμές της καμπάνιας θα ισχύουν για επιβεβαιωμένες αγορές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κάθε οχήματος. Η ενέργεια εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της εταιρείας και παράλληλα δημιουργεί μια ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα Honda για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Ενημερωμένο βιβλίο service και δυνατότητα εγγύησης

Βασικό στοιχείο της ενέργειας αποτελεί η τεκμηρίωση της συντήρησης των οχημάτων. Όλα τα διαθέσιμα δίκυκλα συνοδεύονται από ενημερωμένο βιβλίο service, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν για το ιστορικό συντήρησής τους. Παράλληλα, μέσω του συνεργαζόμενου συνεργείου, παρέχεται δυνατότητα εγγύησης διάρκειας ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τη συντήρηση του δικύκλου στο ίδιο συνεργείο και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της εγγύησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αξιολογήσουν κάθε όχημα με βάση τα χαρακτηριστικά του, το ιστορικό συντήρησης και τις διαθέσιμες προϋποθέσεις υποστήριξης μετά την αγορά.

