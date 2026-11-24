Μια ξεχωριστή και γεμάτη χαμόγελα ημέρα έζησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη, διοργανώνοντας ένα εντυπωσιακό πάρτι με θέμα τους αγαπημένους ήρωες Minions.

Το ζευγάρι επέλεξε ένα χαρούμενο σκηνικό, με κυρίαρχα χρώματα το κίτρινο και το γαλάζιο, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που έκλεψε τις εντυπώσεις. Η διακόσμηση ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με εντυπωσιακές συνθέσεις από μπαλόνια, φιγούρες των Minions και πολλές θεματικές εκπλήξεις για τους μικρούς καλεσμένους.

Την παράσταση έκλεψε η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, διακοσμημένη με λευκή επικάλυψη, μικρές κίτρινες λεπτομέρειες και μια φιγούρα Minion στην κορυφή, ενώ ξεχώριζαν και τα γλυκά που είχαν ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση. Μπισκότα με τα χαρακτηριστικά πρόσωπα των Minions, cupcakes με κίτρινο γλάσο και θεματικά cake pops συμπλήρωναν το εντυπωσιακό candy bar.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούσε και η μεγάλη σύνθεση από κίτρινα και γαλάζια μπαλόνια, με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους ήρωες, η οποία δημιουργούσε ένα ξεχωριστό σκηνικό για τη γιορτή. Η συνολική εικόνα μαρτυρούσε πως είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αισθητική και στις λεπτομέρειες.

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, αποκαλύφθηκαν στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό πάρτι, με τον μικρό Βασίλη να έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο επίκεντρο της ημέρας.

Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Βασίλης. Στις 7 Ιουλίου 2025 το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Τον Ιούνιο του 2026 η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Μιράντας, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους.

Τα δεύτερα γενέθλια του μικρού Βασίλη αποτέλεσαν, λοιπόν, μια ακόμη όμορφη οικογενειακή στιγμή για τον δημοφιλή τραγουδιστή και τη σύζυγό του, με ένα πάρτι γεμάτο χρώματα, γλυκές εκπλήξεις και πολλή αγάπη.



