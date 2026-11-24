Τον Γιάννη Στάνκογλου απαθανάτισε ο φακός του star.gr στα backstage του MadWalk 2026 , λίγα μόλις λεπτά πριν βγει στην πασαρέλα του μεγάλου fashion και music show. Χαλαρός, ευδιάθετος και έτοιμος για τη δική του ξεχωριστή στιγμή στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, ο γνωστός ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα στα παρασκήνια φορώντας μία υπέροχη μαύρη, μακριά γούνα και μαύρο κοστούμι.

Ο Γιάννης Στάνκογλου συμμετείχε στο special catwalk με τίτλο «Madwalk of Fame», το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Ρήγο. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και χορογράφος ήταν το πρόσωπο που τιμήθηκε φέτος από το MadWalk για τη συνολική πορεία και την προσφορά του στην τέχνη και το θέαμα.

H εμφάνιση του Γιάννη Στάνκογλου:

Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα, εκτός από τον Γιάννη Στάνκογλου, περπάτησαν στην πασαρέλα σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της μουσικής, όπως η Μαρία Ναυπλιώτου, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ιωάννα Παππά και η Ίντρα Κέιν, τιμώντας με την παρουσία τους το έργο και την καλλιτεχνική διαδρομή του Κωνσταντίνου Ρήγου σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη star.gr