Η κάμερα του Star.gr εντόπισε τον Σάκη Ρουβά στα backstage του μεγάλου fashion και music show μετά τη δική του εμφάνιση, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να φωτογραφίζεται με μικρούς θαυμαστές του, χαμογελαστός και προσιτός, όπως πάντα. Πίσω από τα φώτα της σκηνής, σε ένα περιβάλλον γεμάτο ένταση και γρήγορους ρυθμούς, ο Σάκης Ρουβάς βρήκε τον χρόνο να μοιραστεί λίγες στιγμές με τους πιο νεαρούς fans του.

Γοητευτικός με μαύρο κοστούμι με λευκές λεπτομέρειες και λευκό πουκάμισο, πόζαρε για φωτογραφίες λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο και αποχωρήσει από το στάδιο.

Η στιγμή αυτή στα παρασκήνια ήρθε αμέσως μετά από μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς στο MadWalk 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Η διοργάνωση, που αποτελεί σταθερά το μεγαλύτερο fashion και music event της χώρας, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες και δημιουργούς σε μια βραδιά όπου η μουσική συναντά τη μόδα σε υψηλούς ρυθμούς.

Ο Σάκης Ρουβάς, ένας καλλιτέχνης που έχει ταυτίσει την πολυετή πορεία του με εντυπωσιακά live shows και performances υψηλών προδιαγραφών, ανέβηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do και έκλεψε τις εντυπώσεις. Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση ένωσε τις δυνάμεις του με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδύασε τη σκηνική ενέργεια, την εκφραστικότητα και την αισθητική της υψηλής ραπτικής με τον παλμό της μουσικής.