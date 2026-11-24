Η Ελένη Φουρέιρα «έριξε» με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την αυλαία του φετινού MadWalk, με τη δημοφιλή καλλιτέχνιδα να πραγματοποιεί ένα φαντασμαγορικό closing act γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και pop δυναμισμό

Το star.gr ήταν εκεί, με την Κατερίνα Καραγιάννη και την Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου να καταγράφουν την ενέργεια της υπέροχης βραδιάς, από τη σκηνή και τα παρασκήνια.

H Eλένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή με ανανεωμένη εμφάνιση και ερμήνευσε τα τραγούδια «So Sexy» και «Tulum, I want your soul» (μαζί με τους Playmen), δίνοντας το δικό της μοναδικό φινάλε στο MadWalk 2026 by Three Cents, μια βραδιά που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη μόδα και τη μουσική.

Το πρώτο της performance στο «So sexy», είχε έντονο fashion χαρακτήρα. Η κορυφαία pop star εμφανίστηκε με κοντά ξανθά μαλλιά και ένα αέρινο, λευκό ημιδιάφανο πέπλο, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια το μεταλλιζέ μίνι φόρεμά της, με εφέ φιδιού και see-through λεπτομέρειες. Τη γνωστή performer συνόδευαν έξι χορευτές με ασπρόμαυρα outfits, σε μία δυναμική χορογραφία, που εντυπωσίασε το κοινό.

Στη συνέχεια στο stage του Κλειστού Γηπέδου Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do ανέβηκαν οι Playmen, με την Ελένη Φουρέιρα να ερμηνεύει μαζί τους το «Tulum, I want your soul», με την πασαρέλα του Madwalk 2026 να γεμίζει μοντέλα που χόρευαν στους ρυθμούς του τραγουδιού, μετατρέποντας το φινάλε της λαμπερής βραδιάς σε ένα φαντασμαγορικό πάρτι μόδας!

Μόδα, ενέργεια, δυναμισμός και δημιουργικότητα ήταν τα χαρακτηριστικά του φετινού MadWalk, με την Ελένη Φουρέριρα αυτή τη φορά να ολοκληρώνει τη βραδιά τραβώντας όλα τα βλέμματα, με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, συνδυάζοντας την pop αισθητική και τη δυναμική εμφάνιση στη σκηνή.

Δείτε τα stories που δημοσίευσε η Ελένη Φουρέιρα από το act της στο MadWalk 2026 by Three Cents στο προσωπικό προφίλ της στα social media: