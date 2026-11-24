Με ένα μαύρο σύνολο που είχε καρφωμένα βέλη στην πλάτη και τεχνητές ουλές στο πρόσωπο, η Κατερίνα Λιόλιου έκανε μία από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις στο MadWalk 2026.

Η τραγουδίστρια, όπως θα δείτε και στα βίντεο του star.gr, επέλεξε ένα ιδιαίτερο, θεατρικό look, μεταμορφώθηκε σε καπετάνισσα ενός ναυαγισμένου πλοίου και τράβηξε τα βλέμματα.

Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στο γήπεδο Tae Kwon Do, η Κατερίνα Λιόλιου συμμετείχε στον θεσμό που παντρεύει τη μόδα με τη μουσική, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «2100» σε συνεργασία με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes.

Το σκηνικό της εμφάνισής της παρέπεμπε σε συντρίμμια ναυαγίου, με ξύλινες καρέκλες, τροχούς και παλιά αντικείμενα να δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα.

Την τραγουδίστρια πλαισίωσαν χορευτές, οι οποίοι μέσα από τις κινήσεις τους υποδύονταν τους ναυαγούς, ενώ παράλληλα τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες των Deux Hommes στην πασαρέλα.

Η εμφάνιση είχε και μουσική ανατροπή, καθώς προς το τέλος του act η Κατερίνα Λιόλιου άλλαξε ρυθμό και ράπαρε ένα μέρος των στίχων του νέου της τραγουδιού, δίνοντας διαφορετικό χαρακτήρα στην ερμηνεία της.