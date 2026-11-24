Τέλος στο «ανοιξιάτικο» σκηνικό, καθώς ο καιρός αποκτά πλέον περισσότερο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις.

Το τοπίο αλλάζει από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σημαντικά σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο υδράργυρος επιστρέφει σε χαμηλότερα επίπεδα, με την πτώση να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη και στους -2 βαθμούς Κελσίου, ενώ παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και στην υπόλοιπη χώρα, αν και στα νότια νησιωτικά τμήματα ο υδράργυρος θα συνεχίσει να φτάνει κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, προς το τέλος της εβδομάδας, διαφαίνεται κακοκαιρία, με τον Νοέμβριο να φαίνεται πως θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Δεκέμβριο με χειμωνιάτικες διαθέσεις.

Ο καιρός σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες κατά τις πρωινές ώρες στα δυτικά, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών υπάρχει στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, αναμένονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές υπάρχει στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη κατά τις πρωινές ώρες, καθώς και στο Ιόνιο τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Από νωρίς το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ σταδιακά στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και σταδιακά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί, έντασης 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί ως προς τις μέγιστες τιμές της μεταξύ 18 και 20 βαθμών Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

Νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, αναμένονται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και το Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας κατά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Αρχικά, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αρχίζει να αλλάζει ξανά, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα θα απομακρύνεται και οι άνεμοι θα στρέφονται σε νότιους. Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και από την προσέγγιση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί νότια της Ιταλίας.

Οι πρώτες πιο αξιόλογες βροχές θα εμφανιστούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα.

Στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται λιγότερες βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερος, με διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις. Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, κυρίως εξαιτίας των νοτιάδων.

Παρασκευή και Σάββατο: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας

Πιο έντονη αναμένεται να είναι η επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όταν ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, οι ισχυρές βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες σε έντονες βροχοπτώσεις.

Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα σε μεγάλα υψόμετρα, αναμένεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι ο καιρός μπαίνει σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς, καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Με άστατο καιρό μας αποχαιρετά ο Νοέμβριος

Η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά. Με βάση τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η ακριβής ένταση και η κατανομή των φαινομένων.

Έτσι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται να είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, με περισσότερες βροχές, δυνατούς ανέμους και γενικότερα πιο άστατες καιρικές συνθήκες.