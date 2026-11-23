Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στη Ρόδο, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας 3,5 ετών παρέμεινε μέσα σε σχολικό λεωφορείο, χωρίς να γίνει αντιληπτή η παρουσία του από τους υπεύθυνους της μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής και δεν κατέβηκε μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές στο νηπιαγωγείο όπου φοιτά. Ο οδηγός συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του και στη συνέχεια στάθμευσε το όχημα σε διαφορετικό σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί ότι το κοριτσάκι βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό του.

Ρόδος: Πώς εντοπίστηκε το παιδί

Όταν ξύπνησε, η μικρή κατάφερε να λύσει τη ζώνη της και να βγει μόνη της από το λεωφορείο. Την αντιλήφθηκε περαστικός, ο οποίος, βλέποντας το παιδί μόνο του στον δρόμο, το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο. Από εκεί ενημερώθηκαν η Αστυνομία και οι γονείς, οι οποίοι έσπευσαν να την παραλάβουν.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι γονείς του παιδιού προχώρησαν σε μηνύσεις, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες.

