Τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας απόλαυσε η Ελένη Μενεγάκη παρέα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βόλτα τους στην πρωτεύουσα, καταγράφοντας στιγμές από γνωστά σημεία της πόλης και από την περιοχή της Πλάκας.
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Η ανάρτηση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, με την Ελένη Μενεγάκη να συνοδεύει τις εικόνες με τη φράση «Some days just have it» (μερικές ημέρες, απλά το... έχουν). Στα στιγμιότυπα, βλέπουμε το ζευγάρι ποζάρει χαλαρό και χαμογελαστό, σε μια σπάνια δημόσια εικόνα από την κοινή του καθημερινότητα.
Βόλτα της Ελένης Μενεγάκη στο κέντρο της Αθήνας
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε ηλιόλουστο σκηνικό, με την Ελένη και τον Μάκη να απολαμβάνουν τον περίπατό τους μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
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Η παρουσιάστρια διατηρεί σταθερή παρουσία στα social media, παρότι τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό επιλέγει να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή, χωρίς να έχει ανακοινώσει κάποιο νέο τηλεοπτικό σχέδιο.
Η καθημερινότητα μακριά από την τηλεόραση
Η Ελένη Μενεγάκη έχει συνδέσει το όνομά της με μακρά πορεία στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσία περίπου τριών δεκαετιών στην ψυχαγωγία. Το τελευταίο διάστημα, όμως, έχει επιλέξει διαφορετικούς ρυθμούς στην καθημερινότητά της, δίνοντας περισσότερο χρόνο στην προσωπική κι οικογενειακή της ζωή.
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Η οικογένεια παραμένει βασικό κομμάτι της ζωής της. Από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια. Με τον Μάκη Παντζόπουλο έχει αποκτήσει τη μικρότερη κόρη της οικογένειας, τη Μαρίνα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.