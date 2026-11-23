Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, καθώς αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων δικαιούχων. Οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής έχουν ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ και προβλέπουν δύο ημερομηνίες καταβολής, ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.
Οι πρώτοι δικαιούχοι θα είναι οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, ενώ ακολουθούν οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.
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