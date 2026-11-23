Κατερίνα Μαστραντωνάκη: «Αφού μπόρεσα να ξεπεράσω τον καρκίνο, μπορεί να κάνει το ίδιο και πολύς κόσμος εκεί έξω» / Βίντεο: Open

H δημοσιογράφος του Star, Κατερίνα Μαστραντωνάκη μίλησε στην εκπομπή «από Θαύμα» περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του καρκίνου, καθώς και το προσωπικό θαύμα που βίωσε.

Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη ανέφερε στη συνέντευξή της ότι είχε πολύ δύσκολο δρόμο να διανύσει από τη στιγμή που διαγνώστηκε με καρκίνο. Μάλιστα, τα δυσάρεστα νέα είχαν έρθει έπειτα από έναν προληπτικό έλεγχο, όταν κάλυπτε μία κηδεία στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στη Λαμία.

«Ήταν ένας τυχαίος γυναικολογικός έλεγχος που είχα κάνει. Ήμουν σε μια εκκλησία που κάλυπτα μια κηδεία, με παίρνει η γυναικολόγος μου και το πρώτο που την ρώτησα είναι εάν έχω καρκίνο. Κατέρρευσα και κοίταξα να δω μπροστά σε ποια εικόνα έπεσα. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, φίλησα τα πόδια και της είπα “Βοήθησέ με”», ανέφερε η γνωστή αστυνομική συντάκτρια.

Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη είναι μία μάχιμη ρεπόρτερ του Star με πολυετή εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ

Τώρα πιο δυνατή από ποτέ η Κατερίνα Μαστραντωνάκη μιλά στην Κατερίνα Λάσπα για τη μακρόχρονη και σκληρή μάχη της με τον καρκίνο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ψυχολογίας και της αποδοχής. «Αφού μπόρεσα να ξεπεράσω τον καρκίνο, μπορεί να κάνει το ίδιο και πολύς κόσμος εκεί έξω. Το έχουμε όλοι μέσα μας και η πίστη κινεί το θαύμα. Και να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει επίδα και υπάρχει φως», είπε αρχικά η έμπερη ρεπόρτερ.

Κατερίνα Μαστραντωνάκη: Το προσωπικό θαύμα που βίωσε

Όπως εξομολογήθηκε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη χρειάστηκε τρεις φορές να διεκδικήσει νέα ευκαιρία στη ζωή:

«Τρεις φορές, ένιωσα ότι έπιασα πάτο και τρεις φορές έβαλα τα πόδια μου ψηλά, τα τέντωσα και ανέβηκα πάλι. Γιατί ξέρεις πότε κέρδισα τη ζωή; Όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό το κατάφερα μετά την τρίτη φορά, γιατί τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος. Η λέξη καρκίνος ισοδυναμεί με τον θάνατο.... Έκανα 1,5 χρόνο χημειοθεραπείες και έλεγα "θα πεθάνω;" και όταν πίστεψα όπως έπρεπε να πιστέψω στον Θεό και όταν κοίταξα τον θάνατο στα μάτια ''τώρα λέω θα σε περιποιηθώ, θα σε αφήσω στα χέρια κάποιου που έχει μεγαλύτερη δύναμη από σένα...''».

Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους

«Και όταν πλέον σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο, κατάφερα να ζήσω. Γιατί την τρίτη φορά που με βρήκε ο καρκίνος, με βρήκε την περίοδο που έκανα βαριές χημειοθεραπείες. Ο γιατρός μου, ο άντρας μου, οι φίλοι μου, με κοιτούσαν και ένιωθα στο βλέμμα τους τον πόνο, ήξερα ότι όλοι πονάνε, ότι μάλλον θα "φύγω" και εκεί ήταν που βίωσα το θαύμα», εξομολογήθηκε συγκινημένη η δημοσιογράφος.

Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη όταν έκανε χημειοθεραπείες έμαθε ότι ο καρκίνος εμφανίστηκε για τρίτη φορά

«Ρώταγα τον γιατρό μου "πόσο θα ζήσω"»

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή της για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε με τη μάχη της για τον καρκίνο, η Κατερίνα Μαστραντωνάκη αποκάλυψε ότι ο γιατρός της, έπειτα από την τρίτη διάγνωση της έδινε πέντε χρόνια ζωής: «Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω. Μου λέει: "ένα δεν τα καταφέρουμε Κατερίνα, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει"».

Η Κατερίνα Μαστραντων'άκη μαζί με τον σύζυγό της, την ημέρα του γάμου τους

Η γνωστή δημοσιογράφος περιέγραψε πώς η δύναμη της πίστης ήταν αυτή που τη βοήθησε να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της. «Καταλάβαινα από το βλέμμα του συζύγου μου και των οικείων μου ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, παρόλο που προσπαθούσαν να μου το κρύψουν. Εκείνη την περίοδο με το που γνώρισα αυτό τον φωτισμένο ιερέα, ήθελα να κοινωνώ συνέχεια. Ένιωθα κάθε φορά που κοινωνούσα ότι κατέβαινε μία λάβα στο λαιμό μου. Κάνουμε τις εξετάσεις και ενώ έχουν γίνει όσα έχω αναφέρει, βλέπει ο γιατρός ότι ο τρίτος πλέον καρκίνος υποχωρεί. Και με το που υποχωρεί, μου λέει "Κατερίνα, πάμε τώρα για χειρουργείο". Και να'μαι τώρα εδώ. Και πλέον επέζησα από τον καρκίνο εκεί που πίστευαν οι περισσότεροι ότι δε θα τα καταφέρω. Βέβαια και ο γιατρός μου, μου είπε, ότι ήμουν και για εκείνον το προσωπικό του θαύμα».