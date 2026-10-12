Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού

Και μήνυση στελέχους της ΕΛΑΣ κατά στελέχους ΠΑΣΟΚ για επεισόδιο

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Πολιτικη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για το άρθρο Καρτερού κατά Ανδρουλάκη (βίντεο Star)

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Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και με δεύτερο μέτωπο τη δικαστική προσφυγή της Άννας Παπαδοπούλου κατά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρήτη, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την επίθεση που προκάλεσε το κείμενο του Θανάση Καρτερού και να ρίξει τους τόνους της σύγκρουσης. Όταν ρωτήθηκε για τη στάση του απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί». 

Άγγελος Κορωνιός: Από τα παρκέ, στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Η παρέμβασή του ήρθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το δημοσίευμα του πρώην συνεργάτη του, στο οποίο περιλαμβανόταν η φράση: « Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;».

Το άρθρο Καρτερού και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το άρθρο δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά πολιτική επίθεση με σαφή στόχευση απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ χρεώνει την υπόθεση πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα και του ζητά να αναλάβει ευθέως την ευθύνη, αντί να κρατά αποστάσεις.

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε: «Είναι προφανές όταν κάτι δεν το διαψεύδω είναι σαν να το υιοθετώ… όταν το ΠΑΣΟΚ δέχεται μια επίθεση είναι δεδομένο ότι θα απαντάει…  Εμείς έχουμε έναν μόνο αντίπαλο, τη ΝΔ». 

Από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ., παρότι διατυπώνονται αποστάσεις από το περιεχόμενο του άρθρου Καρτερού, υποστηρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να ανοίξει συνολικό μέτωπο τόσο απέναντι στο κόμμα όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Νίκος Νυφούδης, δήλωσε: «Με τον ίδιο τρόπο που επιτίθεται στη ΝΔ το κανει και στην ΕΛΑΣ… όλοι να δείξουμε σύνεση και εγκράτεια». 

Η μάχη ΠΑΣΟΚ - ΕΛ.Α.Σ. για τη δεύτερη θέση

Η πολιτική σύγκρουση συνδέεται άμεσα με τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Πίσω από τις δημόσιες αιχμές, τα δύο στρατόπεδα παρακολουθούν στενά τις μετατοπίσεις στην εκλογική επιρροή τους.

Για τη δυναμική αυτής της αντιπαράθεσης, ο γενικός διευθυντής της GPO  Αντώνης Παπαργύρης σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας έχει δική του προσωπική ακτινοβολία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει και διαθέτεi  σοβαρά ερείσματα στην αυτοδιοίκηση και στο ευρωκοινοβούλιο που θα το εκμεταλλευτεί το επόμενο διάστημα». 

Ξεχωριστό πολιτικό βάρος αποκτά και η Κρήτη, όπου ΠΑΣΟΚ και Αλέξης Τσίπρας επιχειρούν να ενισχύσουν την επιρροή τους. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε διήμερη περιοδεία λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο νησί, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στο εκλογικό αποτύπωμα της περιοχής.

Η μάχη ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ στην Κρήτη

Η μάχη ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ στην Κρήτη 

Στις εθνικές εκλογές του 2023, στην περιφέρεια Κρήτης, το ΠΑΣΟΚ με 20,77% πέρασε μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ, που με τότε αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα κατέγραψε 19%.

Ο Αλέξης Τσίπρας, θέλοντας να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης αλλά και πολιτικής στόχευσης απέναντι στην κυβέρνηση, είπε: «ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι για να πείσουμε τους πολίτες, πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου». 

Ο Ανδρουλάκης στρέφει το βάρος στην οικονομία

Την ώρα που η αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ. κλιμακώνεται, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να αναδείξει ζητήματα οικονομίας και να στρέψει τα πυρά του προς την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνω συνεχώς σε λίγους εις βάρος των πολλών»

Στο εσωτερικό της ευρύτερης συζήτησης για το άρθρο Καρτερού, παρενέβη και ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ., ο οποίος επέκρινε δημόσια το κόμμα Τσίπρα επειδή δεν υπήρξε καταδίκη του κειμένου. Στην ανάρτησή του χρησιμοποίησε τη φράση: «ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ»!

 

Μήνυση της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Στην ήδη φορτισμένη πολιτική αντιπαράθεση προστέθηκε και δικαστική εξέλιξη. Η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., κατέθεσε έγκληση σε βάρος του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ζητώντας να διερευνηθούν τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής.

Έγκληση για εξύβριση και απειλή από Α. Παποδοπούλου κατά Δ. Κωνσταντόπουλου

Έγκληση για εξύβριση και απειλή από Α. Παποδοπούλου κατά Δ. Κωνσταντόπουλου 

Όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ της πολιτικής συντάκτριας Ειρήνης Σαββοπούλου στο Star, η Άννα Παπαδοπούλου καταγγέλλει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και την αποκάλεσε «σκουπιδι», μετά από καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα του Art TV.

Στην έγκλησή της ζητά να εξεταστούν αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης. Κατά την ίδια, ο βουλευτής μπήκε ανάμεσά τους για να την προστατεύσει. Επισημαίνεται επίσης ότι ο κ. Κτιστάκης, σε συνέντευξή του, επιβεβαίωσε εμμέσως όσα έχει αναφέρει η κ. Παπαδοπούλου.

Η απάντηση Κωνσταντόπουλου και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς της Άννας Παπαδοπούλου και, όπως δήλωσε στο Star, έχει ήδη δώσει εντολή στους δικηγόρους του για τη δική του προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Έτσι, η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. δεν περιορίζεται πλέον στις πολιτικές ανακοινώσεις και στις δημόσιες αιχμές για το άρθρο Καρτερού, αλλά επεκτείνεται και σε θεσμικό επίπεδο, με ανοιχτή δικαστική διαδικασία, εκατέρωθεν καταγγελίες και φόντο τη σύγκρουση για την επιρροή στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
 

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