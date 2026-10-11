Άγγελος Κορωνιός: Από τα παρκέ, στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Τη συνεργασία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με τον βετεράνο μπασκετμπολίστα του Περιστερίου και της Εθνικής Ελλάδας, ‘Αγγελο Κορωνιό, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ ανέβασε στον λογαριασμό του στα σόσιαλ ένα βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες παίζουν μπάσκετ. «Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί», έγραψε. «Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια».

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