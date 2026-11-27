Με χιούμορ και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα απολαυστικό βίντεο από το παρελθόν, από την περίοδο που ήταν ήδη έγκυος, χωρίς ωστόσο να το γνωρίζει ακόμη.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στιγμιότυπα από μια συνάντηση με αγαπημένα της πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν ο Φάνης Μπότσης και η Βίκυ Σταυροπούλου. Η ίδια είχε αναλάβει τον ρόλο της διασκεδάστριας της παρέας, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες κέφι και γέλιο.

Με ένα μικρόφωνο στο χέρι και ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, η Δανάη Μπάρκα τραγουδούσε με την ψυχή της, περνώντας από τα τραγούδια της Έφης Θώδη σε εκείνα της Νατάσας Θεοδωρίδου.

«Δείξε μου ένα βίντεο που είσαι έγκυος αλλά δεν το ξέρεις», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο, ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση: «Πιείτε & χορέψτε. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα δείτε θετικό τεστ».

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αναδημοσίευσε το βίντεο και μέσα από τα Instagram stories της, προκαλώντας τις αντιδράσεις των followers της.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Οι διαδικτυακοί της φίλοι δεν άργησαν να σχολιάσουν τα στιγμιότυπα, με πολλούς να εστιάζουν στη θετική της ενέργεια, αλλά και στο μωράκι που περιμένει.

«Είσαι η χαρά της ζωής!», «Φωνάρα ρε Δανάη! Με το καλό το μωράκι σας!», «Το μωράκι σου θα ζήσει μαγικές στιγμές μαζί σας! Θα πάρει τόση αγάπη», ήταν μερικά από τα σχόλια που συγκέντρωσε η δημοσίευσή της.

Η Δανάη Μπάρκα συνηθίζει να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά όμως επέλεξε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, αποκαλύπτοντας μια ιδιαίτερη ανάμνηση από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Η τρυφερή αφιέρωση στον Φάνη Μπότση για τα γενέθλιά του

Πριν από λίγες ημέρες, ο αγαπημένος της είχε τα γενέθλιά του και η Δανάη Μπάρκα θέλησε να του ευχηθεί δημόσια με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

«Να σε χαίρομαι. Μια φωτογραφία για κάθε μήνα. Κάθε μήνα που πέρασε κι εγώ σε κρυφοκοίταζα να αλλάζεις, να μεταμορφώνεσαι, να δυναμώνεις, να εξελίσσεσαι, να παίρνεις ευθύνες, να μου μαθαίνεις κάθε φορά από κάτι, να δίνεις, να σκορπάς χαρά», έγραψε, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για εκείνον.