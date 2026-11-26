Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ηγέτες συμφώνησαν να προτείνουν τον διορισμό του Ισπανού Pablo Hernandez de Cos στη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ, καθώς και της Γαλλίδας Laurence Boone και του Γερμανού Markus Brunnermeier ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Εκ μέρους των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Κόστα απηύθυνε έναν θερμό αποχαιρετιστήριο χαιρετισμό, ευχαριστώντας την Κριστίν Λαγκάρντ για τη σταθερή και επαγγελματική ηγεσία της στην ΕΚΤ κατά τη διάρκεια διαδοχικών κρίσεων, καθώς και για τη σαφή ανάλυσή της, την άριστη συνεργασία και τη δέσμευσή της απέναντι στην Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια της επταετούς θητείας της.

Οι ηγέτες ευχαρίστησαν επίσης την Πρόεδρο Λαγκάρντ για την προσφορά της στην Ευρώπη.

Η διαδικασία διαδοχής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Στο μεταξύ, συνεδρίασαν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των 27 χωρών στην ΕΕ (Coreper), για να επιβεβαιώσουν τη συμφωνία τους σχετικά με το κείμενο των τριών συστάσεων του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά τους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ και άλλων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για να αποφασίσουν τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για την έγκρισή τους.

Η γραπτή διαδικασία πρόκειται να δρομολογηθεί άμεσα και θα ολοκληρωθεί απόψε, προκειμένου να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ σχετικά με τους εν λόγω διορισμούς.

Όσον αφορά τη διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο της ΕΚΤ και τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής βάσει σύστασης του Συμβουλίου και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Στην έγκριση των συστάσεων του Συμβουλίου μέσω της γραπτής διαδικασίας συμμετέχουν μόνο τα 21 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Αναμένεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον διορισμό του Προέδρου της ΕΚΤ και των δύο άλλων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ κατά τη συνεδρίασή του τον Δεκέμβριο, αφού έχουν διατυπωθεί οι γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Τα κείμενα του Συμβουλίου, για τα οποία επιτεύχθηκε συμφωνία σήμερα, προτείνουν τον διορισμό του Pablo Hernandez de Cos στη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ, καθώς και των Laurence Boone και Markus Brunnermeier ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.