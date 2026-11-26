Μια ιδιαίτερα νοσταλγική ανάρτηση πραγματοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Με σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τη μεγάλη οθόνη, έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του στίγμα μέσα από ιδιαίτερους ρόλους, ενώ το ευρύ κοινό τον έχει παρακολουθήσει σε πληθώρα επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών.

Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής ηθοποιός άφησε για λίγο στην άκρη τα επαγγελματικά του και άνοιξε το οικογενειακό του άλμπουμ, ακολουθώντας ένα από τα πιο γνωστά trends του Instagram.

Στο καλοκαιρινό κάδρο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, βλέπουμε ένα χαριτωμένο αγοράκι με λευκό καπελάκι, ριγέ μπλουζάκι και γαλάζιο σορτς, να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα.

Μπορείτε να μαντέψετε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την παιδική φωτογραφία;

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μοθωναίο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στη viral πρόκληση του Instagram που καλεί τους χρήστες να δημοσιεύσουν «μια φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια που θα μπορούσε να αποτελέσει εξώφυλλο δίσκου».

Δημήτρης Μοθωναίος: Το σπάνιο στιγμιότυπο από το παρελθόν

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Μοθωναίο

Ο Δημήτρης Μοθωναίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1983. Αν και αρχικά πέρασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, η αγάπη του για την τέχνη τον οδήγησε τελικά στην υποκριτική, αποφοιτώντας το 2006 από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Την ίδια κιόλας χρονιά έκανε το πρώτο του τηλεοπτικό βήμα μέσα από τη σειρά του Alpha «Τελευταία παράσταση». Στα χρόνια που ακολούθησαν, ξεχώρισε σε γνωστές τηλεοπτικές δουλειές, όπως το «Κάρμα», το «Μη με σκας», η «Ζωή εν τάφω» και «Η Παραλία» της ΕΡΤ.

Παράλληλα, έχει διαγράψει μια εξίσου αξιοσημείωτη πορεία στο θεατρικό σανίδι με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στη «Μεγάλη Χίμαιρα», ενώ έχει βρεθεί δύο φορές υποψήφιος για το βραβείο «Δημήτρης Χορν».