Δείτε όσα είχε πει η Τζούλη Σούμα στην εκπομπή Καλύτερα Αργά

Την απώλεια του πατέρα της γνωστοποίησε η Τζούλη Σούμα με δημόσια ανάρτηση στο Facebook το μεσημέρι της Πέμπτης. Η ηθοποιός ενημέρωσε ότι ο πατέρας της πέθανε αιφνίδια, σε ηλικία 96 ετών, ενώ έκανε γνωστές και τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του στην Αθήνα.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα της από τα τελευταία του γενέθλια. Όπως ανέφερε, είχε συμπληρώσει τα 96 του χρόνια έναν μήνα νωρίτερα.

Με την ίδια δημοσίευση αποχαιρέτισε τον πατέρα της και περιέγραψε τις συνθήκες του θανάτου του, γράφοντας: «Ο μπαμπάς μου πριν 1 μήνα έκλεισε τα 96. Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, με ταλαιπωρία μόλις 24 ωρών. Εύχομαι να τραγουδάει εκεί πανω στη μαμά μου το "2 πράσινα μάτια " όπως και στη ζωή....».

Η ανάρτηση της Τζούλης Σούμα

Η ηθοποιός ενημέρωσε επίσης για το πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 12:00, στον Άγιο Ανδρέα στη Λαμπρινή και η ταφή στο Β' Κοιμητήριο Αθηνών».

Η φωτογραφία από τα 96α γενέθλια

Στη φωτογραφία που συνόδευσε την ανάρτηση, ο πατέρας της ηθοποιού ποζάρει δίπλα στην τούρτα των 96ων γενεθλίων του, εικόνα που καταγράφηκε έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.

Ποια είναι η Τζούλη Σούμα

Η Τζούλη Σούμα έχει έντονη παρουσία στο θέατρο και συμμετοχές στην τηλεόραση, καθώς κι αφηγήτρια ακουστικών βιβλίων.

Σπουδές και κατάρτιση: Έχει κάνει σπουδές κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού στο Εθνικό Ωδείο, μαθήματα χορού (σύγχρονο, jazz, character, κλακέτες) σε διάφορες σχολές, καθώς και σεμινάρια υποκριτικής (μεταξύ άλλων του Ανδρέα Μανωλικάκη). Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Έχει παίξει σε πλήθος παραστάσεων (μεταξύ άλλων στο Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης και σε σκηνές όπως το Θέατρο Βέμπο, το Θέατρο Τζένη Καρέζη, το Επί Κολωνώ και το Αλκμήνη), ενώ έχει εργαστεί και ως βοηθός σκηνοθέτη.

Ξεχώρισε ως «Δάφνη» στη σειρά Δύο ξένοι, ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες σειρές όπως τα Στα φτερά του έρωτα, Επτά Θανάσιμες Πεθερές, Το αμάρτημα της μητρός μου και Κάτω Παρτάλι.