Με τον γνωστό αυθορμητισμό και το χιούμορ της μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη για την εμπειρία της στην κάλυψη του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τις φετινές συμμετοχές, αλλά και το ενδεχόμενο να συμμετέχει η ίδια. Αφού βίωσε τη διοργάνωση από μέσα, η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός περιέγραψε με ενθουσιασμό το κλίμα που επικρατεί, ενώ δεν δίστασε να κάνει τις δικές της προβλέψεις για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Star.gr και η δημοσιογράφος, Αθανασία Βογιάρη τη συνάντησαν στο πάρτυ του OGAE Greece, το οποίο και παρουσίασε μαζί με τον Θέμη Μάλλη.

Αναφερόμενη στις εντυπώσεις που της άφησε η παρουσία της στον θεσμό, εξήγησε πως η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία της. «Αυτό που ζήσαμε πραγματικά σε παρασύρει... Ήταν σαν κύμα αγάπης η Eurovision. Ήταν καταπληκτικό! Δεν περίμενα και εγώ τέτοια πόρωση και τέτοια συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που φανταζόμουν. Δεν έχω ξαναδεί τόση αγάπη σε έναν θεσμό, τέτοιο κομμάτι συμπερίληψης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας που εκπέμπει η διοργάνωση, δηλώνοντας: «Λατρεύω που στη Eurovision, μπορείς να είσαι όπως θέλεις να είσαι και όλο αυτό να μην είναι καν θέμα συζήτησης και σχολιασμού. Η Eurovision είναι η απόλυτη έκφραση ελευθερίας και πάντα θα τη στηρίζω γι' αυτό το λόγο».

Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκαλύπτει για τη φετινή Eurovision / NDP PHOTO

Κατερίνα Ζαρίφη: Οι προβλέψεις για την Ελλάδα, η Κύπρος και ο Αναστάσιος Ράμμος

Όταν η κουβέντα έφτασε στις φετινές συμμετοχές, η Κατερίνα Ζαρίφη παραδέχτηκε πως, παρά τον μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων –καθώς έχουν καταθέσει τραγούδι πάνω από 200 καλλιτέχνες–, έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα ήθελε να δει. Για την ελληνική εκπροσώπηση σημείωσε: «Θεωρώ, δική μου πρόβλεψη, ότι θα πάμε κόντρα ρόλο από τον Ακύλα».

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή της για την Κύπρο, όπου αποκάλυψε πως περίμενε μια διαφορετική επιλογή. «Για την Κύπρο εγώ ήθελα τον Αναστάσιο Ράμμο. Θα βλέπαμε τον κουμπάρο, ο οποίος δήλωσε απ’ ό,τι άκουσα ότι θα δηλώσει για την Ελλάδα του χρόνου. Μακάρι», είπε. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή της στη φετινή κυπριακή πρόταση: «Εμένα μου αρέσει σαν συμμετοχή (ο Γιώργος Περρής). Μου αρέσει που η Κύπρος δοκιμάζει πράγματα. Δηλαδή πέρσι με το «Jalla» καίγαμε το press room, σπάγαμε πιάτα, γινόταν της τρελής. Ο Γιώργος θα πάει φαντάζομαι στο είδος του και πιστεύω ότι έχουμε δει περιπτώσεις όπως της Αυστρίας που θριάμβευσαν με τέτοιες μπαλάντες. Γιατί όχι και ο Γιώργος;».

Κατερίνα Ζαρίφη: Οι παιδικές αναμνήσεις από τη Eurovision και το ενδεχόμενο να τη δούμε στη σκηνή της

Η αγάπη της για τον διαγωνισμό δεν είναι καινούρια, αλλά ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια, τότε που όλη η οικογένεια μαζευόταν μπροστά στην τηλεόραση. Όπως εξομολογήθηκε, για εκείνη η Eurovision ήταν πάντα μια αγαπημένη συνήθεια. «Δεν ήταν ποτέ guilty pleasure. Έβλεπα, θυμάμαι, αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο ακόμα και σε τηλεοράσεις που δεν είχαμε τηλεκοντρόλ. Θυμάμαι να μαζευόμαστε όλοι και να βλέπουμε Eurovision, ακόμα και άνθρωποι όπως η γιαγιά μου και ο παππούς μου που δεν ήταν φαν. Ήταν η βραδιά της Eurovision. Νομίζω ότι ακόμα ενώνει αυτός ο διαγωνισμός και έχει φροντίσει να γίνεται πιο φρέσκος και πιο μοντέρνος κάθε χρόνο», τόνισε.

Ζαρίφη για Eurovision: «Μου αρέσει που η Κύπρος δοκιμάζει πράγματα»

Τέλος, στην ερώτηση για το αν θα δεχόταν μια πρόταση να συμμετάσχει η ίδια στον διαγωνισμό, η απάντησή της ήταν απόλυτα θετική, βάζοντας όμως τους δικούς της όρους. «Εντάξει παιδιά, γιατί όχι; Έχουν πάει και τα τέρατα στη Eurovision! Αλλά αν μου έλεγαν υποστηρικτικά, όπως πήγε η Παρθένα (Χοροζίδου), είτε με φωνή είτε με περφόρμανς, θα πήγαινα με μεγάλη χαρά», κατέληξε χαμογελώντας.

Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου

