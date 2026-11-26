Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν από σήμερα τη χώρα και με κύριο χαρακτηριστικό την αισθητή επιδείνωση από το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς μετά το πέρασμα των φαινομένων αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Ήδη καταγράφονται βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα, ενώ στο Ιόνιο πνέουν ισχυροί νοτιάδες. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο και αύριο αναμένεται να φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, με ακόμη υψηλότερες τιμές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα φαινόμενα θα κινηθούν σταδιακά ανατολικότερα και θα επεκταθούν έως τη Θεσσαλία και τη Θράκη. Κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται ξανά στο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ η μεταβολή θα γίνει πιο γενικευμένη όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο.

Καιρός: Καταιγίδες σε όλη τη χώρα το Σάββατο

Το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πιο ισχυρές εκδηλώσεις προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Βροχές θα επηρεάσουν και το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και την Κεντρική Μακεδονία, με τα πιο έντονα φαινόμενα να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο Σάββατο.

Η επιδείνωση δεν θα περιοριστεί μόνο στις βροχές. Από το Σάββατο το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν αισθητά. Στο βόρειο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ από την Κυριακή οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 9 και τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι και πολύ κρύο την Κυριακή

Η Κυριακή φέρνει την πιο έντονη αλλαγή του καιρού, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 9 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς. Χαμηλές τιμές θα επικρατήσουν και στην υπόλοιπη χώρα, όπου παράλληλα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται και στις περιοχές που τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό από αύριο, με βάση την προειδοποίηση της ΕΜΥ.

