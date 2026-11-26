Στο υλικό με τον καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, το οποίο κάποιος μέσα από το control του καναλιού διέρρευσε στα social media, αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής ισχυρίστηκε πως αυτό δεν είναι το μόνο βίντεο που τραβήχτηκε αλλά υπάρχουν τουλάχιστον άλλα δύο.

«Δεν είναι ένα το βίντεο. Έχουν τραβηχτεί παραπάνω από ένα βίντεο. Σηκώθηκαν πάνω από δύο κινητά για να τραβήξουν το συμβάν» είπε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Ενώ από ένα κινητό έγινε η διαρροή. Δηλαδή δύο άνθρωποι σκέφτηκαν πως αυτό το θέμα γράφει τηλεοπτική ιστορία με έναν καβγά άνευ προηγουμένων με ανήθικες εκφράσεις και σκέφτηκαν να το αποτυπώσουν για να το δείξουν στους φίλους τους».

Όπως είπε ο ίδιος ο Νίκος Στραβελάκης μέσα από την εκπομπή του, η διαρροή του βίντεο είναι μία παράνομη πράξη και αυτός που το έκανε θα βρεθεί και θα εντοπιστεί.

«Το βίντεο το τράβηξε κάποιος κακόβουλος από το κανάλι ο οποίος και θα εντοπιστεί. Είναι ντροπή κάποιος που δουλεύει εδώ να μη σέβεται ούτε τη δική μας δουλειά ούτε και τη δική του και να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε. Eίναι κακουργηματική πράξη» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου θα κινηθεί και εκείνη νομικά εναντίων εκείνου που έκανε την αξιόποινη πράξη.

