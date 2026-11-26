Μετά από δυόμισι χρόνια μακριά από την καθημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στο προσκήνιο με τις πρώτες δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η παρουσιάστρια είχε αναλάβει τον συντονισμό εκδήλωσης, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ισορροπημένη διατροφή και την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις ερωτήσεις, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να μιλήσει για την προσωπική της διαδρομή χωρίς να συγκρίνει υποτιμητικά το παρελθόν με το παρόν της τηλεόρασης.

«Έχει μια μαεστρία να απαντά με τέτοιο τρόπο που και ενδιαφέρουσες απαντήσεις δίνει και λέει όσα η ίδια θέλει να πει, χωρίς να ξεφύγει ή να πει το κάτι παραπάνω», ανέφερε η παρουσιάστρια του Happy Day.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εποχές κατά τις οποίες η Ελένη Μενεγάκη γνώρισε τεράστια επιτυχία, τονίζοντας πως μίλησε για αυτές με σεβασμό προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στην τηλεόραση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία υπογράμμισε ότι η Ελένη Μενεγάκη έδειξε να μην έχει απωθημένα από την τηλεοπτική της πορεία.

«Εδώ έδειξε έναν άνθρωπο που δεν έχει απωθημένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Έναν άνθρωπο χορτασμένο, που έχει γευτεί την τηλεόραση με το κουτάλι. Τις χρυσές εποχές. Και παραδίδει μαθήματα», σχολίασε.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπανώτας γύρισε τον χρόνο πίσω, θυμούμενος τη συνεργασία του με την παρουσιάστρια στα πρώτα επτά χρόνια της στον «Πρωινό Καφέ» του ΑΝΤ1. Όπως είπε, εκείνη την εποχή η δημοτικότητά της ήταν τέτοια που η παρουσία της σε μια πόλη προκαλούσε μεγάλο ενθουσιασμό.

«Δεν υπάρχουν σήμερα αυτά τα πράγματα που έζησε η Ελένη. Δηλαδή να πηγαίνουμε κάπου να κάνουμε εκπομπή και να ξεσηκώνεται όλη η πόλη και να τρέχει στο ξενοδοχείο να της ρίξει μια ματιά. Αυτά πια δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Η διαφορετική στάση της απέναντι στους δημοσιογράφους

Ένα ακόμη σημείο που συζητήθηκε ήταν η άνεση με την οποία η Ελένη Μενεγάκη παραχώρησε δηλώσεις, καθώς έμεινε για αρκετή ώρα μπροστά στις κάμερες και απάντησε στις ερωτήσεις.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου παρατήρησε πως η συγκεκριμένη εικόνα διέφερε αισθητά από εκείνη που είχαν συνηθίσει οι δημοσιογράφοι στο παρελθόν.

«Την Ελένη που είδατε χθες δεν νομίζω ότι κανείς από τους παλιούς δημοσιογράφους τη θυμάται με τέτοια εξωστρέφεια, με τέτοια άνεση μπροστά στους δημοσιογράφους, να κάτσει να μιλήσει επί έξι λεπτά. Συνήθως ήταν το άπιαστο», είπε χαρακτηριστικά.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση

Φυσικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση της Ελένης Μενεγάκη για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη μικρή οθόνη. Η ίδια δεν έδωσε σαφή απάντηση, επιλέγοντας να αφήσει ανοιχτό το θέμα και να επισημάνει ότι ο σχεδιασμός των τηλεοπτικών προγραμμάτων αποτελεί υπόθεση των ανθρώπων των καναλιών.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την ερώτηση, λέγοντας: «Έδωσε πολύ ωραία απάντηση, γιατί χωρίς να πει ξεκάθαρα θα είμαι, δε θα είμαι, λέει “παιδιά, αυτή είναι δουλειά των ανθρώπων που στήνουν τα προγράμματα”. Πέταξε το γάντι ωραιότατα».