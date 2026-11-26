Η εκτέλεση του 52χρονου στη Γλυφάδα, που έγινε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι χαρτογράφησαν τις κινήσεις των δραστών μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες. Θύμα ήταν ο διαβόητος «Παπαγάλος», πρόσωπο που φερόταν ως συνεργάτης του «Θαμνάκια», ο οποίος είχε εκτελεστεί τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί στο Αγρίνιο ένας 48χρονος, ενώ ένας ακόμη 48χρονος, που φέρεται να οδηγούσε τη μηχανή των δραστών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει διαφύγει στην Αλβανία. Παράλληλα, έχει προκύψει και τρίτο πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση.

Γλυφάδα: Το βίντεο που «έκαψε» τους εκτελεστές

Κομβικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας. Σε ένα από τα βίντεο καταγράφεται η μηχανή με τους δύο δράστες να κινείται σε κεντρικό δρόμο των νοτίων προαστίων και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου λίγο αργότερα δολοφονήθηκε ο 52χρονος. Στη θέση του οδηγού φέρεται να βρίσκεται ο 48χρονος που αναζητείται, ενώ πίσω του επέβαινε ο εκτελεστής.

Λίγο μετά, οι δράστες έστησαν ενέδρα στο θύμα. Πρώτα πυροβόλησαν τον 52χρονο ενώ βρισκόταν πάνω στη μηχανή του, με στόχο να ακινητοποιηθεί το δίκυκλο. Ακολούθησε δεύτερη επίθεση, όταν το θύμα είχε πλέον πέσει στο οδόστρωμα, όπου οι δράστες τον πυροβόλησαν επανειλημμένα.

Η έρευνα της Αστυνομίας δεν περιορίστηκε μόνο στο σημείο της δολοφονίας στη Γλυφάδα, αλλά επεκτάθηκε και στη διαδρομή διαφυγής. Μετά την επίθεση, οι δύο άνδρες διέφυγαν με τη μηχανή προς την Κερατέα. Εκεί, σε εγκαταλειμμένο σπίτι, τους παρέλαβε με αυτοκίνητο ο 48χρονος που έχει πλέον προφυλακιστεί.

Στη συνέχεια, τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, εκεί του ζήτησαν να αποσυναρμολογήσει τη μηχανή, ενώ του παρέδωσαν και τα δύο κράνη που είχαν χρησιμοποιήσει.

Ο συλληφθείς αρνήθηκε ότι γνώριζε πως μετέφερε πρόσωπα που είχαν εμπλακεί σε ανθρωποκτονία. Όπως υποστήριξε, πίστεψε ότι επρόκειτο για υπόθεση κλοπής μηχανής και ότι γι’ αυτό του ζητήθηκε να την αποσυναρμολογήσει.

Γλυφάδα: Βαρύ το ποινικό παρελθόν των εμπλεκομένων

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής - ο 48χρονος που συνελήφθη, ο 48χρονος που αναζητείται και το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται - έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Οι υποθέσεις στις οποίες έχουν απασχολήσει τις Αρχές αφορούν κυρίως συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν τον καταζητούμενο.

