Γλυφάδα: Στο παρελθόν του «Παπαγάλου» αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας

Ήταην εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα, γνωστό ως «Παπαγάλος», είχε ποινικό παρελθόν και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.
  • Βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους και είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία το 2019.
  • Η Αστυνομία ερευνά το παρελθόν του θύματος για να βρει κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του.
  • Ο «Παπαγάλος» είχε εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις, όπως πυροβολισμοί και εκβιασμοί στην Αττική.
  • Η δολοφονία του έχει προκαλέσει ανησυχία και αναταραχή στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το θύμα της δολοφονικής επίθεσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Κυρακής 11/10 είχε ποινικό παρελθόν και ήταν γνωστό στις Αρχές. Το παρατσούκλι του ήταν «Παπαγάλος» και είχε απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία, ενώ είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης.

Σύφμωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και του Παναγιώτη Μπούσιου, ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

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  • Ιούλιος 2024

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν από πυροβολισμούς και ένα ακόμη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 74 συλλήψεις.

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Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη.

  • Απρίλιος 2018

Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού δέχθηκε πυροβολισμό έξω από το ΟΑΚΑ. Ο «Παπαγάλος» είχε συλληφθεί ως δράστης της επίθεσης.

  • Δεκέμβριος 2015

Σπείρα εκβίαζε ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αττική. Ο «Παπαγάλος» φέρεται να ήταν μέλος της τρίτης ομάδας, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Θαμνάκια», με αρχικά Γ.Μ., ο οποίος δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι.

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Το παρελθόν του «Παπαγάλου» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές αναζητούν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του.

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