Το θύμα της δολοφονικής επίθεσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Κυρακής 11/10 είχε ποινικό παρελθόν και ήταν γνωστό στις Αρχές. Το παρατσούκλι του ήταν «Παπαγάλος» και είχε απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία, ενώ είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης.

Σύφμωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και του Παναγιώτη Μπούσιου, ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Γλυφάδα: Οι υποθέσεις του ποινικού παρελθόντος του θύματος

Ιούλιος 2024

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν από πυροβολισμούς και ένα ακόμη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 74 συλλήψεις.

Σεπτέμβριος 2021

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη.

Απρίλιος 2018

Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού δέχθηκε πυροβολισμό έξω από το ΟΑΚΑ. Ο «Παπαγάλος» είχε συλληφθεί ως δράστης της επίθεσης.

Δεκέμβριος 2015

Σπείρα εκβίαζε ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αττική. Ο «Παπαγάλος» φέρεται να ήταν μέλος της τρίτης ομάδας, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Θαμνάκια», με αρχικά Γ.Μ., ο οποίος δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι.

Το παρελθόν του «Παπαγάλου» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές αναζητούν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του.