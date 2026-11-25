Η Suzuki Motor Corporation παρουσίασε διαδικτυακά, σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου 2026, το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το ολοκαίνουργιο Ignis.Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν σταδιακά στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές από τοκαλοκαίρι του 2027.

Το ολοκαίνουργιο Ignis εξελίχθηκε με βάση τη φιλοσοφία «Easy to Switch – το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης για τη γειτονιά σας». Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με συμπαγείς διαστάσεις που συνδυάζει την ευκολία χρήσης με επιδόσεις κατάλληλες για τις καθημερινές μετακινήσεις, επιτρέποντας στους οδηγούς να μεταβούν ομαλά από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ένα ηλεκτρικό ή από ένα

μεγαλύτερο σε ένα με μικρότερο μέγεθος.

Κατά την εξέλιξη του νέου Ignis πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από αστικές περιοχές έως δρόμους με στροφές σε διάφορες χώρες αλλά και στην Ευρώπη..



Βασικά χαρακτηριστικά του ολοκαίνουργιου Ignis

1. Σχεδίαση

Με βασικές σχεδιαστικές έννοιες τις «Smart», «Iconic» και «Cozy», το Ignis συνδυάζει την οικεία αισθητική με μια σύγχρονη εμφάνιση. Η εξωτερική σχεδίαση αποκτά ανάλαφρο και κομψό χαρακτήρα χάρη στη ρευστή γραμμή των «ώμων» κάτω από τα παράθυρα και το τέχνασμα της αιωρούμενης οροφής. Επιπλέον, τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα LED διαθέτουν χαρακτηριστικά, φωτεινά μοτίβα, εμπνευσμένα από ψηφιακούς αριθμούς, που κάνουν το Ignis άμεσα αναγνωρίσιμο.



Στο εσωτερικό, μια στρογγυλεμένη γραμμή εκτείνεται συνεχόμενα από το ταμπλό έως τις επενδύσεις των θυρών, αγκαλιάζοντας τους επιβάτες και δημιουργώντας αίσθηση ασφάλειας. Το ταμπλό, με τη ζεστή αισθητική του, συνδυάζει μία ευρεία οθόνη με μια επιφάνεια αποθήκευσης εμπνευσμένη σχεδιαστικά από την κεραμική, δημιουργώντας έναν χώρο που ισορροπεί ανάμεσα στην πρακτικότητα και την άνεση.



2. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Το νέο Ignis διαθέτει ένα συμπαγές και ελαφρύ σύστημα eAxle, που ενσωματώνει σε μία μονάδα έναν νέο ηλεκτροκινητήρα, μετατροπέα ισχύος (inverter) και μειωτήρα στροφών. Συνδυάζεται με μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), σχεδιασμένη για υψηλή ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι 91 ίπποι με την ροπή στα 133 Nm.



3. Αποκλειστική πλατφόρμα ηλεκτρικού οχήματος Η χρήση της ειδικά σχεδιασμένης για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμας «HEARTECT-e» και η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το αμάξωμα εξασφαλίζουν ελαφριά κατασκευή με υψηλή ακαμψία. Παράλληλα, η έξυπνη εκμετάλλευση των χώρων προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα και σταθερή οδική συμπεριφορά, διατηρώντας εξαιρετική ευελιξία χάρη στην ελάχιστη ακτίνα στροφής των 4,5 μ.



4. Άνεση κύλισης και σταθερότητα

Η ανάρτηση που έχει εξελιχθεί για την αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα προσφέρει υψηλή σταθερότητα και άνεση κατά την κύλιση. Επιπλέον, υιοθετούνται συστήματα που επιτρέπουν την αποδοτική ανάκτηση ενέργειας και μειώνουν την καταπόνηση του

οδηγού, όπως σύστημα πέδησης με υδραυλική λειτουργία και ανάκτηση ενέργειας, ηλεκτρική υποβοήθηση πέδησης καθώς και πεντάλ «εύκολου χειρισμού» (easy operation pedal). Έτσι επιτυγχάνεται αίσθηση πέδησης οικεία ακόμη και στους οδηγούς που μεταβαίνουν από βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

