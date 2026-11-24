Η νέα BMW X5 απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP. Καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα αυτό έπαιξε ο συνδυασμός της εξαιρετικής προστασίας των επιβατών, των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης και των εκτεταμένων λειτουργιών ασφάλειας μετά από ατύχημα. Η BMW X5 εντυπωσίασε και στις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης: «Ασφαλής οδήγηση», «Αποφυγή σύγκρουσης», «Προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης» και «Ασφάλεια μετά από ατύχημα».

Η BMW X5 συγκέντρωσε βαθμολογία 71% στην κατηγορία «Ασφαλής οδήγηση», υπερβαίνοντας κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες το όριο που απαιτείται για την κατάκτηση των πέντε αστέρων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκέντρωσε βαθμολογία 85% στην κατηγορία «Αποφυγή σύγκρουσης», ενώ το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Warning) σημείωσε 95%. Στην αποφυγή συγκρούσεων με πεζούς και ποδηλάτες που διασχίζουν τον δρόμο σε αστικό περιβάλλον, η BMW X5 συγκέντρωσε τη μέγιστη βαθμολογία.

Η BMW X5 σημείωσε 87% στην κατηγορία «Προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης», πετυχαίνοντας το μέγιστο σκορ, 100%, τόσο στις δοκιμές πλευρικής πρόσκρουσης σε μεταλλικά στηθαία όσο και στις δοκιμές πλευρικής πρόσκρουσης σε στύλο.

Στην κατηγορία «Ασφάλεια μετά από ατύχημα», η BMW X5 σημείωσε το εντυπωσιακό ποσοστό 92%, το υψηλότερο μεταξύ των τεσσάρων βασικών κριτηρίων αξιολόγησης του Euro NCAP. Η συγκεκριμένη κατηγορία αξιολογεί τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ασφάλεια των επιβατών μετά από μια σύγκρουση και διευκολύνουν τον απεγκλωβισμό τους από το όχημα.

BMW X5: Συνοπτική παρουσίαση των υπόλοιπων αποτελεσμάτων των δοκιμών του Euro NCAP.

Ασφαλής οδήγηση:

Χειρισμός βασικών λειτουργιών οδήγησης: 100%

Λειτουργία ελέγχου ταχύτητας: 100%

Προσαρμοζόμενος έλεγχος ταχύτητας (αντίδραση σε ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου): 100%

Αποφυγή σύγκρουσης:

Αποφυγή σύγκρουσης με οχήματα σε διασταυρούμενη πορεία: 100%

Αποφυγή σύγκρουσης με πεζούς και ποδηλάτες που διασχίζουν τον δρόμο: 100%

Προστασία από ατυχήματα τύπου dooring: 100%

Προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης:

Συνολική αξιολόγηση πλευρικής πρόσκρουσης: 100%

Στατική αξιολόγηση των προσκεφάλων και των εμπρός και πίσω καθισμάτων: 100%

Προστασία από τραυματισμούς λόγω σύγκρουσης μεταξύ επιβατών: 100%

Ασφάλεια μετά από ατύχημα:

Πληροφορίες διάσωσης: 100%

Οδηγίες απεγκλωβισμού: 100%

Διαχείριση ενέργειας κατά τον απεγκλωβισμό από το όχημα: 100%

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP αξιολόγησε το μοντέλο με βάση τα πιο πρόσφατα κριτήρια δοκιμών, τα οποία αναθεωρήθηκαν ριζικά το 2026.