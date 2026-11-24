Πίσω από τα φώτα της κεντρικής σκηνής του Κλειστού Γηπέδου Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, το MadWalk 2026 είχε τον δικό του, εξίσου συναρπαστικό παλμό. Το Star.gr βρέθηκε στα backstage του μεγαλύτερου fashion και music event της χώρας, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, και κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν μακριά από τις κάμερες της ζωντανής μετάδοσης: χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά, ανανεωμένες εμφανίσεις, τρυφερές στιγμές και δυνατές συναντήσεις λίγο πριν ή αμέσως μετά τις εμφανίσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών στη σκηνή.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση στα παρασκήνια ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Αμέσως μετά την εκρηκτική εμφάνισή του στη σκηνή στο πλευρό του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου, ο κορυφαίος σταρ βρέθηκε στα backstage και, χαμογελαστός και προσιτός όπως πάντα, φωτογραφήθηκε με μικρούς θαυμαστές του, χαρίζοντάς τους μια στιγμή που σίγουρα θα θυμούνται.

Σάκης Ρουβάς



Ξεχωριστή παρουσία στα παρασκήνια είχε και ο Γιάννης Στάνκογλου, τον οποίο απαθανατίσαμε λίγο πριν ανέβει στην πασαρέλα για το special αφιέρωμα «Madwalk of Fame» στον Κωνσταντίνο Ρήγο. Ο γνωστός ηθοποιός πόζαρε χαλαρός και ευδιάθετος πλάι-πλάι με τον συνάδελφό του, Γιώργο Τριανταφυλλίδη, σε ένα από τα πιο δυνατά ανδρικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Γιάννης Στάνκογλου – Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Τα βλέμματα όλων στα παρασκήνια μαγνήτισε και η Μαίρη Βυτινάρος, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα για την BSB. Το εντυπωσιακό μοντέλο συνοδευόταν από τον γοητευτικό σύντροφό της —ένα πραγματικά ακαταμάχητο, ψηλό και καλλίγραμμο ζευγάρι— με τον φακό του Star.gr να τους «συλλαμβάνει» σε ένα καυτό φιλί γεμάτο πάθος και τρυφερότητα, επιβεβαιώνοντας πόσο ερωτευμένοι είναι.

Μαίρη Βυτινάρος – Ο σύντροφός της

Με ανανεωμένο look που συζητήθηκε έντονα εμφανίστηκε στα backstage η Ήβη Αδάμου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκοψε τα μαλλιά της σε ένα κομψό καρέ, αναδεικνύοντας μια πιο φρέσκια και μοντέρνα πλευρά της εικόνας της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια.

Ήβη Αδάμου

Από τη λαμπερή βραδιά δεν έλειψε ούτε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία έδωσε το «παρών» στα backstage με τη χαρακτηριστική της λάμψη και το αβίαστο στιλ της, τραβώντας πάνω της τα φλας.

Σμαράγδα Καρύδη



Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και εκκεντρική ήταν η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα ιδιαίτερο ρούχο που είχε βέλη στην πλάτη, συνδυάζοντας δυναμισμό και θεατρικότητα σε ένα look που δεν περνούσε με τίποτα απαρατήρητο.

Το λαϊκό και σύγχρονο τραγούδι είχε την τιμητική του στα παρασκήνια, με τον Θοδωρή Φέρρη και τον Πέτρο Ιακωβίδη να δίνουν τον δικό τους παλμό στη βραδιά. Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στα backstage σε εξαιρετική διάθεση, έτοιμοι να ξεσηκώσουν το κοινό του Tae Kwon Do.

Στο ίδιο κλίμα ενθουσιασμού κινήθηκε και η Λένα Ζευγαρά, η οποία εντυπωσίασε με τη σκηνική της παρουσία και το στιλ της, χαρίζοντας χαμόγελα στον φακό κατά την παραμονή της στα παρασκήνια.

Λένα Ζευγαρά



Τη δική τους νεανική και pop ενέργεια έφεραν στα backstage η Evangelia και η Lila, οι οποίες ξεχώρισαν με τις fashion επιλογές και τη φρεσκάδα τους, δείχνοντας να απολαμβάνουν κάθε λεπτό της διοργάνωσης.

Evangelia

Lila

Από το μεγάλο ραντεβού της μόδας και της μουσικής δεν θα μπορούσε να λείπει η Πέγκυ Ζήνα, η οποία με τη διαχρονική της κομψότητα και τη ζεστή της παρουσία στα παρασκήνια ολοκλήρωσε το παζλ μιας βραδιάς γεμάτης λάμψη,μόδα και μουσική.

Πέγκυ Ζήνα

Ξεχωριστή λάμψη στα παρασκήνια έδωσε και η Μαρία Ναυπλιώτου.

Μαρία Ναυπλιώτου



Ρεπορτάζ: Kατερίνα Καραγιάννη