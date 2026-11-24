Μία εκτενή συζήτηση είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Διευθυντή της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» Γιάννη Τσαπρούνη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030».

«Τι μας λένε οι πολίτες; Ότι απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία», τόνισε με αναφορά στα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στην αρχή του συνεδρίου.

Επεσήμανε πως είναι δικαιολογημένο αυτό λόγο της μεγάλης πίεσης που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα από την παγκόσμια ακρίβεια που είναι αποτέλεσμα της έκρηξης των τιμών της ενέργειας.

«Πώς θέλουμε να κινηθούμε από δω και στο εξής; Κατ’ αρχάς πρέπει να υπάρχει ένας φιλόδοξος μακροοικονομικός στόχος. Ανάπτυξη διπλάσια, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να τροφοδοτείται πρωτίστως από επενδύσεις, πρέπει να συνδέεται με τη συνέχιση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια οικονομία πολύ πιο εξωστρεφή. Αυτή η ανάπτυξη θα μας επιτρέψει να κάνουμε δύο πράγματα: να πούμε ναι ότι μπορούμε να έχουμε μέσο μισθό το 2030, στα 1800 ευρώ, κατώτατο μισθό σίγουρα πάνω από τα 1000 ευρώ το 2028 και συντάξεις οι οποίες θα αυξάνονται πάλι λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Άρα όσο η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα τόσο θα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αλλά τόσο θα μπορούμε και να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Οι πολίτες βλέπουν τεράστια πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το ότι οι πολίτες πιστεύουν πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας είναι κατά 32% η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα του κράτους, κατά 20% το δημογραφικό και κατά 18% η διεθνής οικονομικής και γεωπολιτική αστάθεια και ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. «Κατ’ αρχάς να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι πολίτες βλέπουν μια τεράστια πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Είναι κάτι το οποίο πιστώνεται διακομματικά στη χώρα. Είμαστε σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενώ ξεκινήσαμε ως ουραγοί», τόνισε.

Εξήγησε πως η βελτίωση δεν αφορά μόνο το gov.gr αλλά και μια σειρά άλλες εφαρμογές.

«Το επόμενο βήμα είναι να μη ζητάει το gov.gr από τους πολίτες πιστοποιητικά αλλά να μπορεί το ίδιο να αντλεί πληροφορίες και να κάνει ουσιαστικά δουλειά την οποία και σήμερα ακόμα χρειάζεται να κάνει ο πολίτης. Η γραφειοκρατία όμως δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε σε μια σειρά επιτεύγματα όπως οι απαντήσεις που δίνονται για ζητήματα του αναπτυξιακού νόμου, ζητήματα που επιλύονται σχετικά με τις χρήσεις γης, το χωροταξικό για τη βιομηχανία που έδωσε πολλές απαντήσεις στον τομέα αυτό και μια σειρά βελτιώσεων που αναμένεται να δώσουν μια μεγάλη ώθηση σε όλες εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με κατασκευές και ανάπτυξη υποδομών.

Υπογράμμισε ότι άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια μπορεί να είναι και ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπως υπηρεσίες ή ενιαία αγορά. «Μιλάμε συχνά γι' αυτό που αποκαλούμε το 28ο νομικό καθεστώς», τόνισε, εξηγώντας ότι υπάρχει μία εθνική γραφειοκρατία αλλά υπάρχει και μία ευρωπαϊκή.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, είπε, «είναι μια πρόκληση αλλά είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για τη χώρα» επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει αναπτύξει πολύ ισχυρές σχέσεις με τις χώρες που βρίσκονται στον Κόλπο, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου κι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ως προς το δημογραφικό επεσήμανε ότι είναι ένα κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. «Θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η ανεργία στη χώρα ήταν 18% και η ανεργία των νέων ήταν 40% και σήμερα βρισκόμαστε σε μια θέση όπου πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν για εργαζόμενους» πρόσθεσε. Το πώς αλλάζει η αγορά εργασίας, το πώς σπρώχνουμε νέα παιδιά σε εκείνους τους τομείς που ξέρουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το πώς γίνονται πιο απλές οι μετακλήσεις για ορισμένες κατηγορίες εργασίας είναι σημαντικά στοιχεία, εξήγησε και πρόσθεσε πως μεγάλη είναι η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα αλλάξει τα πάντα με πολλές θετικές και πολλές αρνητικές πτυχές.

Μητσοτάκης: Η χώρα έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια απαντώντας ειδικότερα για τις προκλήσεις από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ότι η ΤΝ αλλάζει τα πάντα και αυτό δεν είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται μόνο οι Έλληνες καθώς πρόκειται για μια τεχνολογική επανάσταση διαφορετικού χαρακτήρα.

«Η χώρα έχει στρατηγική ΤΝ εδώ και τρία χρόνια. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει και προσπαθούμε και την προσαρμόζουμε έτσι ώστε να εισπράξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη και να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν τους κινδύνους», είπε.

Στα οφέλη αναφέρθηκε στο δίπτυχο ΤΝ και κράτος με τεράστιες ευκαιρίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Υπογράμμισε ότι η ΤΝ δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση. Η τελική κρίση πρέπει να είναι ανθρώπινη απόφαση κι έδωσε ένα παράδειγμα που αφορούσε στις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης μίλησε για την εφαρμογή της στο Κτηματολόγιο για την ΤΝ και Εκπαίδευση που αποτελεί μια τεράστια πρόκληση αλλά και ΤΝ και Επιχειρηματικότητα.

Στην υγεία, την πολιτική προστασία στην άμυνα, ανέφερε επίσης ότι η ΤΝ δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

«Για μένα είναι αδιανόητο ότι υπάρχουν σήμερα κολοσσιαίες επιχειρήσεις με αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων που οι ίδιοι οι ιδρυτές τους λένε "βάλτε μας φρένο διότι αναπτύσσουμε μια τεχνολογία η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν την καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι"», είπε και τόνισε την ανάγκη ελέγχου και επιβολής ρυθμιστικών πλαισίων.

«Σε μια εποχή που οι κρίσιμες υποδομές μας κινδυνεύουν αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», τόνισε.

Μητσοτάκης: Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα κριθούν τα πάντα - Οι εκλογές έχουν μεγάλη σημασία

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει για το πόσο εύκολο πιστεύει ότι είναι να γκρεμιστούν ιδεοληψίες και νοοτροπίες που δεν αφήνουν τη χώρα να κάνει βήματα προς τα μπρος.

«Η διακυβέρνησή μας, 7,5 χρόνια τώρα προσπαθεί να κάνει ένα μεγάλο άλμα εκσυγχρονισμού για τη χώρα σε δύσκολες συνθήκες. Δεν κυβερνούμε σε κανονικούς καιρούς», τόνισε. «Γι' αυτό και επιμένω ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα κριθούν τα πάντα και οι εκλογές αυτές έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Η θέση της Ελλάδας σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Η σχέση μας με την ΤΝ. Η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Δεν είναι αδιάφορα τα επόμενα τέσσερα χρόνια» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το ερώτημα είναι αν αυτή η αναντίρρητη πρόοδος θα συνεχιστεί ή να πειραματιστούμε με λύσεις που είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν και τις οποίες ως επί το πλείστον έχουμε μετανιώσει.

«Για μένα αυτό το άλμα εκσυγχρονισμού και η αντιμετώπιση πολλών ακόμη στεγανών οπισθοδρομικότητας, ενός πελατειακού κράτους, αντιλήψεων που έρχονται από το παρελθόν εξακολουθεί να είναι η μεγάλη πρόκληση», τόνισε.

Και υπογράμμισε πως «είναι ένας πόλεμος που θα κερδίσουμε ως χώρα ακόμη κι αν χάσουμε κάποιες μάχες».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη σημασία του πρωτογενούς τομέα. Μίλησε για τη συνέπεια στη δέσμευση πληρωμής των αγροτών στο τέλος Νοεμβρίου για εκείνους που υπέβαλαν τις δηλώσεις με τον καινούργιο τρόπο. «Αυτές είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επόμενη μέρα διότι μας επιτρέπουν να πούμε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι θα παίρνουν τα χρήματα που πραγματικά δικαιούνται ενώ ένα απαρχαιωμένο και προβληματικό σύστημα αντικαθίσταται σταδιακά από ένα σύστημα που έχει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας και ακεραιότητας όχι γιατί μας το ζητάει η Ευρώπη αλλά γιατί αυτό είναι το δίκαιο, έτσι περισσεύουν χρήματα από αυτούς που δεν τα δικαιούνται και ανακατανέμονται σε εκείνους που πραγματικά τα δικαιούνται» επισήμανε.

Στο σημείο αυτό μίλησε για αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται στρεβλώσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι ριζωμένες ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα. «Θα έλεγα ότι σήμερα είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος και πιο έμπειρος να κινηθούμε γρήγορα για να δώσουμε αυτές τις μάχες οπισθοφυλακών που σε έναν βαθμό εξακολουθούν να κρατάνε την Ελλάδα πίσω» υπογράμμισε.

Αναφορά έκανε και στη μάχη που δόθηκε για τα μη-κρατικά πανεπιστήμια και η οποία κερδίζεται, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε και στα δημόσια πανεπιστήμια όπου δεν υπάρχουν πια ενεργές καταλήψεις και στα οποία εξελίσσονται προγράμματα που προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό.

Στο τέλος της εβδομάδας θα συζητηθεί ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και θα καθοριστούν οι πόροι για τον πρωτογενή τομέα

Ακολούθως, για τον πρωτογενή τομέα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ένα κομμάτι των κινητοποιήσεων είναι ένα είδος επαναστατικής γυμναστικής που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο υποκινούμενο από συγκεκριμένα κόμματα.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του στη Λάρισα με εκπροσώπους αγροτών που, όπως είπε, του έθεσαν τρία ζητήματα: επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, αν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις στις 30 Νοεμβρίου και θα λειτουργήσει το νέο σύστημα υποβολής δηλώσεων κι ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρεώνει η ΔΕΗ και τη συχνότητα με την οποία εκδίδονται οι λογαριασμοί. Τόνισε ότι 2,5 από τα τρία ζητήματα που ετέθησαν στον ίδιο προσωπικά, έχουν εκπληρωθεί και άρα είναι προσχηματική η αναζήτηση νέων αφορμών για να βγουν οι αγρότες στο δρόμο.

«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το μέλλον» είπε αντιπαραβάλλοντας το γεγονός ότι παλιότερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ένα υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.

Πρόσθεσε ότι η όλη συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας θα συζητηθεί ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και θα καθοριστεί το ύψος των πόρων που θα πάνε στον πρωτογενή τομέα.