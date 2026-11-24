Στις 21 Νοεμβρίου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο άνθρωπος του οποίου το όνομα συνδέθηκε στενά με τη διεθνή κοσμηματοποιία. Ο λόγος για τον Paolo Bulgari, τον εγγονό του Έλληνα αργυροχόου Σωτήρη Βούλγαρη, ο οποίος ίδρυσε τον διάσημο οίκο BVLGARI.

Ο Paolo Bulgari άφησε πίσω του μια ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας η οποία ξεκίνησε από την Ήπειρο και επεκτέθηκε αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, δίχως να ξεχνά όμως τις ελληνικές ρίζες του.

Οι δημιουργίες του οίκου Bvlgari είναι συνώνυμα της πολυτέλειας και της διαχρονικότητας, τις οποίες έχουν φορέσει εκατοντάδες celebrities σε όλο τον κόσμο.

Η κηδεία του Paolo Bulgari πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στη Ρώμη, την πόλη όπου γεννήθηκε και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Οίκος Bvlgari: Από την Παραμυθιά της Ηπείρου, στις πιο διάσημες λεωφόρους του κόσμου

Ο οίκος Bvlgari είναι ιταλικός οίκος πολυτελείας, με έδρα τη Ρώμη, γνωστός κυρίως για τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα αρώματα και τα αξεσουάρ του.

Η ιστορία της οικογένειας Bulgari ξεκινά από την Παραμυθιά της Ηπείρου, από όπου ο παππούς του Paolo Bulgari, Σωτήριος Βούλγαρης, μετανάστευσε στην Ιταλία και ίδρυσε τον οίκο το 1884, μετατρέποντας την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία πολυτελείας.

Ο Paolo Bulgari αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους συνεχιστές αυτής της κληρονομιάς, ενώ παρά τη διεθνή επιτυχία του πολυτελούς οίκου, φρόντισε να διατηρήσει στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, ενώ επέστρεψε αρκετές φορές στον τόπο καταγωγής του παππού του, μιλώντας πάντα με συγκίνηση για τις ελληνικές ρίζες του.

Σύμφωνα με όσα είχε διηγηθεί ο Paolo Bulgari για τον παππού του, σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», ο Σωτήριος Βούλγαρης έφυγε από την Ελλάδα το 1881, με προορισμό τη Ρώμη, «έχοντας στην τσέπη του μόλις 80 σεντς της ιταλικής λίρας». Τρία χρόνια αργότερα, «το 1884, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στη Βία Σιστίνα», βάζοντας τα θεμέλια μιας επιχείρησης που θα εξελισσόταν σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους οίκους πολυτελείας στον κόσμο.

Όπως είχε αναφέρει ο Paolo Bulgari, έως το 1897 η οικογενειακή επιχείρηση διέθετε ήδη εννέα καταστήματα στη Ρώμη, τη Νάπολη, το Σαν Ρέμο και το Σεν Μόριτζ, ενώ σήμερα ο οίκος Bvlgari διαθέτει πάνω από 320 μπουτίκ παγκοσμίως.

Εδώ να αναφέρουμε επίσης ότι ο οίκος Bvlgari συμμετέχει ενεγά σε πολλές φιλανθρωπικές δράσεις, όπως στην εκπαίδευση των ευάλωτων παιδιών, την ενδυνάμωση των γυναικών, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διάσωση της παραδοσιακής χειροτεχνίας. Από τον Μάρτιο του 2024, όλες οι σχετικές δράσεις του οίκου συντονίζονται επίσημα μέσω του ιδρύματος Fondazione Bvlgari.

Paolo Bulgari: Οι ελληνικές ρίζες που δεν ξέχασε ποτέ

Ο Paolo Bulgari ήρθε σε επαφή με την Ελλάδα και τις ρίζες καταγωγής του όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Παραμυθιά της Ηπείρου το 1954, σε ηλικία 16 χρόνων. Έκτοτε επισκέφθηκε αρκετές φορές την Ελλάδα, με σκοπό να διατηρήσει ζωντανούς τους δεσμούς με τον τόπο όπου ξεκίνησε η οικογένειά του.

Χρόνια μετά θα περιέγραφε με συγκίνηση στη δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά, το πώς αισθάνθηκε ανακαλύπτοντας τις ρίζες του, ενώ στις προσωπικές λεπτομέρειες που μοιράστηκε δημόσια ήταν και η αδυναμία του στις ελληνικές γεύσεις.

Για την Παραμυθιά, η οικογένεια Bulgari αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του τόπου αυτού. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Paolo Bulgari, ο Δήμος Σουλίου εξέφρασε τη θλίψη του, γράφωντας στην ανακοίνωσή του:

Ο Δήμος Σουλίου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Paolo Bulgari και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια Bulgari και στους οικείους του.

Η απώλειά του έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο μας, καθώς η ιστορία της οικογένειας Bulgari είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παραμυθιά, γενέτειρα του παππού του, Σωτήρη (Sotirio) Βούλγαρη.

Από την Παραμυθιά όπου άνοιξε το πρώτο του κατάστημα, ξεκίνησε η διαδρομή μιας οικογενειακής επιχείρησης που έμελλε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρίσιμους οίκους κοσμημάτων στον κόσμο.

Ιδιαίτερα συγκινητική παραμένει η μαρτυρία του ίδιου του Paolo Bulgari για την πρώτη του επίσκεψη στην Παραμυθιά, το 1954, και τη συγκίνηση που ένιωσε ανακαλύπτοντας τις ρίζες της οικογένειάς του.

Για την Παραμυθιά και τον Δήμο Σουλίου, η οικογένεια Bulgari αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Μια ιστορία που ξεκίνησε από την πόλη μας, ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν έπαψε ποτέ να διατηρεί τον δεσμό της με τις ρίζες της.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια Bulgari.

Αιωνία του η μνήμη.