Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια

Ο Ρώσος χρυσοχόος πέθανε αυτοεξόριστος στη Λωζάνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 11:13 Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
25.09.25 , 11:07 Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»
25.09.25 , 11:02 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 11:01 Πάνος Ρούτσι: Ο Φλωρίδης ανοίγει «παράθυρο» για την εκταφή του γιου του
25.09.25 , 09:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο»
25.09.25 , 09:53 Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
25.09.25 , 09:51 Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια
25.09.25 , 09:49 Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
25.09.25 , 09:41 Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»
25.09.25 , 09:35 Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια
25.09.25 , 09:28 Suzuki: Αυτό είναι το νέο σήμα της μετά από 22 χρόνια
25.09.25 , 09:22 Λευτέρης Δασκαλάκης: Η μαγειρική, η ζωή στο εξωτερικό και η Φάρμα
25.09.25 , 09:17 Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Του έσπασε τη γνάθο
25.09.25 , 09:03 Νίκη Λινάρδου: Οι γάμοι, η αιτία θανάτου και η κόντρα με τη Βουγιουκλάκη
25.09.25 , 09:01 Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
Λέσβος: Τα περίτεχνα «Φαμπερζέ» πασχαλινά αυγά του νησιού / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ (Peter Carl Fabergé), ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους χρυσοχόους και καλλιτέχνες κοσμηματοποιούς, ο οποίος έγινε διάσημος για τα «Αυγά Φαμπερζέ». Πρόκειται για περίτεχνες δημιουργίες φιλοτεχνημένες από πολύτιμα υλικά, όπως διαμάντια, χρυσό κ.ά., τα οποία κοσμούσαν τους προσωπικούς χώρους βασιλιάδων, τσάρων, μεγιστάνων, αλλά και απλών ανθρώπων.   

Cash or Trash: Δείτε τρία εντυπωσιακά κοσμήματα που «τρέλαναν» τους buyers!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FABERGÉ (@officialfaberge)

 

Τα πασχαλινά, αλλά και τα απλά αυγά του Ρώσου κοσμηματοπώλη έγιναν ανάρπαστα, ενώ έως και σήμερα, αποτελούν σήμα καταθέν της φαντασίας και της πολυτέλειας. Σύμφωνα με τα αρχεία της οικογένειας Φαμπερζέ, ο Πέτερ Καρλ δημιούργησε συνολικά 54 αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά, των οποίων η φήμη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να δέχεται παραγγελίες από επιφανείς πελάτες του οίκου, όπως η Δούκισσα του Μάρλμπορο, η οικογένεια Ρότσιλντ κ.ά.

 

Ποιος ήταν ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ - Το βιογραφικό του

  • Ο Ρώσος χρυσοχόος και κοσμηματοποιός γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1846
  • Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του, Γκούσταβ Φαμπερζέ, ο οποίος ασχολούνταν με τη σχεδίαση και κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων, ενώ μητέρα του ήταν η Δανέζα Σάρλοτ Γιούνγκνστεντ, η οποία προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια
  • Η οικογένεια Φαμπερζέ κατάγονταν από τη Γαλλία και ήταν Διαμαρτυρόμενοι στο θρήσκευμα (Ουγενότοι)

Η Ελλάδα η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο σύμφωνα με το γερμανικό Travelbook

  • Ο Πέτερ Καρλ σπούδασε στη Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνημάτων της Δρέσδης στη Γερμανία, όπου είχε εγκατασταθεί αρχικά η οικογένειά του το 1860, και στη συνέχεια στην Εμπορική Σχολή Σλος (Schloss) του Παρισιού
  • Επιστρέφοντας στην Αγία Πετυρούπολη το 1872, παντρεύτηκε την Αουγκούστα Γιούλια Γιάκομπς και έκανε τέσσερις γιους
  • Για δέκα χρόνια μαθήτευσε στο πλευρό του συνεργάτη του πατέρα του, Πέτερ Πέντιν, όπου έμαθε όλα τα μυστικά γύρω από την τέχνη του κοσμήματος

  • Όταν έφυγε από τη ζωή ο Πέντιν το 1882, ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ ανέλαβε τη διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης και πολύ σύντομα αναγνωρίστηκε ως εξέχων σχεδιαστής, αποκτώντας υψηλή πελατεία από τις βασιλικές Αυλές

Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια

Σύμφωνα με τα αρχεία της οικογένειας Φαμπερζέ, ο Πέτερ Καρλ δημιούργησε συνολικά 54 αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά,  όλα διαφορετικά μεταξύ τους / Φωτογραφίες: Ap images
  • Ο Πέτερ Καρλ δημιουργούσε περίτεχνα διακοσμητικά αντικείμενα, με πολύτιμα και ημιπολύτιμα υλικά, όπως χρυσό, ασήμι, μαλαχίτη και νεφρίτη, παίρνοντας έμπνευση από τις διακοσμητικές τάσεις της εποχής, οι οποίες άκμασαν στη Γαλλία επί Λουδοβίκου 16ου

  • Το 1881 η επιχείρηση επεκτάθηκε και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπου βρίσκεται και σήμερα, στην Οδό Μπολσάγια Μόρσκαγια της Αγίας Πετρούπολης
  • Η αίθουσα του ισογείου, με τους κόκκινους γρανιτένιους στύλους, είναι και σήμερα εκθεσιακός χώρος
  • Με τη βοήθεια των τεσσάρων γιων του, το εργαστήριο Φαμπερζέ έγινε σύντομα διάσημο για τις φαντασμαγορικές δημιουργίες του, όπως ανθρώπινες φιγούρες, κορνίζες, άνθη, κομψοτεχνήματα με ζώα και κυρίως τα περίφημα αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά, φιλοτεχνημένα από πολύτιμα υλικά (μέταλλα και λίθους), τα οποία σαγήνευσαν την τσαρική και τις άλλες βασιλικές Αυλές της Ευρώπης

 

 

  • Από το 1882 έως το 1917, ο Οίκος Φαμπερζέ, με έδρα την Αγία Πετρούπολη και ανεξάρτητα εργαστήρια στη Μόσχα, την Οδησσό, το Κίεβο και το Λονδίνο, δημιούργησε περίπου 200.000 πολύτιμα μικροτεχνήματα

  • Ο τσάρος Αλέξανδρος Γ' το 1884 παρήγγειλε το πρώτο από αυτά τα αυγά ως δώρο στην τσαρίνα Μαρία Φιοντόροβα, ενώ ο διάδοχός του Νικόλαος Β' συνέχισε την παράδοση, παραγγέλνοντας στον Οίκο Φαμπερζέ δύο αυγά κάθε χρόνο, ένα για τη μητέρα του κι ένα για τη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα

Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια

Από το 1882 έως το 1917, ο Οίκος Φαμπερζέ δημιούργησε περίπου 200.000 πολύτιμα μικροτεχνήματα / Φωτογραφίες: Ap images
  • Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917), οπότε είχαν κατασκευαστεί 54 πασχαλινά αυγά Φαμπερζέ, όλα διαφορετικά μεταξύ τους

  • Τον Οκτώβριο του 1918, ένα χρόνο μετά την έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης, η εταιρεία εθνικοποιήθηκε
  • Οι Φαμπερζέ μόλις που πρόλαβαν να διαφύγουν και μέσω Γερμανίας εγκαταστάθηκαν στη Λωζάνη, όπου ο Πέτερ Καρλ πέθανε από τον καημό του στις 24 Σεπτεμβρίου 1920.

 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΜΠΕΡΖΕ
 |
ΑΥΓΑ
 |
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
 |
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ
 |
ΠΕΤΕΡ ΚΑΡΛ ΦΑΜΠΕΡΖΕ
 |
ΑΥΓΑ ΦΑΜΠΕΡΖΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top