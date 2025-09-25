Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια

Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ (Peter Carl Fabergé), ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους χρυσοχόους και καλλιτέχνες κοσμηματοποιούς, ο οποίος έγινε διάσημος για τα «Αυγά Φαμπερζέ». Πρόκειται για περίτεχνες δημιουργίες φιλοτεχνημένες από πολύτιμα υλικά, όπως διαμάντια, χρυσό κ.ά., τα οποία κοσμούσαν τους προσωπικούς χώρους βασιλιάδων, τσάρων, μεγιστάνων, αλλά και απλών ανθρώπων.

Τα πασχαλινά, αλλά και τα απλά αυγά του Ρώσου κοσμηματοπώλη έγιναν ανάρπαστα, ενώ έως και σήμερα, αποτελούν σήμα καταθέν της φαντασίας και της πολυτέλειας. Σύμφωνα με τα αρχεία της οικογένειας Φαμπερζέ, ο Πέτερ Καρλ δημιούργησε συνολικά 54 αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά, των οποίων η φήμη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να δέχεται παραγγελίες από επιφανείς πελάτες του οίκου, όπως η Δούκισσα του Μάρλμπορο, η οικογένεια Ρότσιλντ κ.ά.

Ποιος ήταν ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ - Το βιογραφικό του

Ο Ρώσος χρυσοχόος και κοσμηματοποιός γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1846

Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του, Γκούσταβ Φαμπερζέ , ο οποίος ασχολούνταν με τη σχεδίαση και κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων, ενώ μητέρα του ήταν η Δανέζα Σάρλοτ Γιούνγκνστεντ, η οποία προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια

Η οικογένεια Φαμπερζέ κατάγονταν από τη Γαλλία και ήταν Διαμαρτυρόμενοι στο θρήσκευμα (Ουγενότοι)

Ο Πέτερ Καρλ σπούδασε στη Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνημάτων της Δρέσδης στη Γερμανία, όπου είχε εγκατασταθεί αρχικά η οικογένειά του το 1860, και στη συνέχεια στην Εμπορική Σχολή Σλος (Schloss) του Παρισιού

Επιστρέφοντας στην Αγία Πετυρούπολη το 1872, παντρεύτηκε την Αουγκούστα Γιούλια Γιάκομπς και έκανε τέσσερις γιους

Για δέκα χρόνια μαθήτευσε στο πλευρό του συνεργάτη του πατέρα του, Πέτερ Πέντιν, όπου έμαθε όλα τα μυστικά γύρω από την τέχνη του κοσμήματος

Όταν έφυγε από τη ζωή ο Πέντιν το 1882, ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ ανέλαβε τη διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης και πολύ σύντομα αναγνωρίστηκε ως εξέχων σχεδιαστής, αποκτώντας υψηλή πελατεία από τις βασιλικές Αυλές

Σύμφωνα με τα αρχεία της οικογένειας Φαμπερζέ, ο Πέτερ Καρλ δημιούργησε συνολικά 54 αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά, όλα διαφορετικά μεταξύ τους / Φωτογραφίες: Ap images

Ο Πέτερ Καρλ δημιουργούσε περίτεχνα διακοσμητικά αντικείμενα, με πολύτιμα και ημιπολύτιμα υλικά, όπως χρυσό, ασήμι, μαλαχίτη και νεφρίτη, παίρνοντας έμπνευση από τις διακοσμητικές τάσεις της εποχής, οι οποίες άκμασαν στη Γαλλία επί Λουδοβίκου 16ου

Το 1881 η επιχείρηση επεκτάθηκε και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπου βρίσκεται και σήμερα, στην Οδό Μπολσάγια Μόρσκαγια της Αγίας Πετρούπολης

Η αίθουσα του ισογείου, με τους κόκκινους γρανιτένιους στύλους, είναι και σήμερα εκθεσιακός χώρος

Με τη βοήθεια των τεσσάρων γιων του, το εργαστήριο Φαμπερζέ έγινε σύντομα διάσημο για τις φαντασμαγορικές δημιουργίες του, όπως ανθρώπινες φιγούρες, κορνίζες, άνθη, κομψοτεχνήματα με ζώα και κυρίως τα περίφημα αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά, φιλοτεχνημένα από πολύτιμα υλικά (μέταλλα και λίθους), τα οποία σαγήνευσαν την τσαρική και τις άλλες βασιλικές Αυλές της Ευρώπης

Από το 1882 έως το 1917, ο Οίκος Φαμπερζέ, με έδρα την Αγία Πετρούπολη και ανεξάρτητα εργαστήρια στη Μόσχα, την Οδησσό, το Κίεβο και το Λονδίνο, δημιούργησε περίπου 200.000 πολύτιμα μικροτεχνήματα

Ο τσάρος Αλέξανδρος Γ' το 1884 παρήγγειλε το πρώτο από αυτά τα αυγά ως δώρο στην τσαρίνα Μαρία Φιοντόροβα, ενώ ο διάδοχός του Νικόλαος Β' συνέχισε την παράδοση, παραγγέλνοντας στον Οίκο Φαμπερζέ δύο αυγά κάθε χρόνο, ένα για τη μητέρα του κι ένα για τη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα

Από το 1882 έως το 1917, ο Οίκος Φαμπερζέ δημιούργησε περίπου 200.000 πολύτιμα μικροτεχνήματα / Φωτογραφίες: Ap images

Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917), οπότε είχαν κατασκευαστεί 54 πασχαλινά αυγά Φαμπερζέ, όλα διαφορετικά μεταξύ τους

Τον Οκτώβριο του 1918, ένα χρόνο μετά την έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης, η εταιρεία εθνικοποιήθηκε

Οι Φαμπερζέ μόλις που πρόλαβαν να διαφύγουν και μέσω Γερμανίας εγκαταστάθηκαν στη Λωζάνη, όπου ο Πέτερ Καρλ πέθανε από τον καημό του στις 24 Σεπτεμβρίου 1920.