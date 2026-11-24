Μια άκρως τρυφερή και γεμάτη πάθος στιγμή κατέγραψε ο φακός του Star.gr στα backstage του MadWalk 2026, με πρωταγωνιστές τη Μαίρη Βυτινάρος και τον σύντροφό της. Μακριά από τα φώτα της κεντρικής σκηνής του Κλειστού Γηπέδου Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, το εντυπωσιακό ζευγάρι αντάλλαξε ένα καυτό φιλί, δείχνοντας δημόσια πόσο ερωτευμένο είναι.

Οι δυο τους μαγνήτισαν αμέσως τα βλέμματα στα παρασκήνια, καθώς αποτελούν ένα πραγματικά ακαταμάχητο δίδυμο: Εκείνη ψηλή και άκρως εντυπωσιακή, εκείνος εξίσου ψηλός και πολύ γοητευτικός, έδειχναν να απολαμβάνουν στο έπακρο τη βραδιά και ο ένας την παρουσία του άλλου. Η Μαίρη Βυτινάρος περπάτησε στην πασαρέλα για γνωστό brand.

Η εικόνα της απόλυτης ευτυχίας τους έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είχε αποκαλύψει το γνωστό μοντέλο πριν από λίγο καιρό για την προσωπική της ζωή. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που μεταδόθηκαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Μαίρη Βυτινάρος είχε παραδεχτεί για πρώτη φορά δημόσια ότι είναι ερωτευμένη, πως βρίσκεται σε σχέση και μάλιστα συγκατοικεί με τον σύντροφό της.

Όπως είχε εξηγήσει τότε, διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στα προσωπικά της, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους ως προς τα επόμενα βήματα, καθώς η σχέση τους είναι ακόμη φρέσκια. «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά, είμαι σε σχέση. Μένουμε μαζί. Είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο, αλλά θα δούμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη star.gr