H Μαρίνα Σάττι μίλησε για τη σχέση της με τη μόδα, καθώς και για τα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή, λίγες ώρες προτού εμφανιστεί στη σκηνή του MadWalk 2026.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα κατά τη διάρκεια των προβών για τα MadWalk 2026, αναφέρθηκε στην πρώτη της συμμετοχή στο μουσικό θεσμό, και τις παλαιότερες εμφανίσεις της: «Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα MadWalk. Θα πω μια ωραία μπαλάντα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ σπουδαίο για μένα».

Η Μαρίνα Σάττι στα MadWalk 2026 ερμήνευσε το τραγούδι «Νανούρισμα», δίνοντας τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση σε ένα κομμάτι που απέκτησε ξεχωριστή θέση μέσα στο μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τη μόδα, η τραγουδίστρια τόνισε ότι: «Εννοείται ότι έχουν υπάρξει εμφανίσεις μου στο παρελθόν που μπορεί να μη μου αρέσουν σήμερα, συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι τότε, αυτό νόμιζα, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή».

Δείτε το story που δημοσίευσε η Μαρίνα Σάττι από την εμφάνισή της στα Madwalk 2026:

Τέλος, η Μαρίνα Σάττι ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν κατά καιρούς και αφορούν στην προσωπική της ζωή και απάντησε ότι: «Όχι δε με ενοχλούν. Με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου».

Πρόσφατες δημοσιεύσεις θέλουν τη Μαρίνα Σάττι και τον τράπερ Rack (Ηρακλή Μαρνέζο) να είναι το νέο hot ζευγάρι της showbiz, με αμφότερους τους καλλιτέχνες να μην έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις φήμες περί σχέσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν στο «Mixtape» του 2024, ενώ ο Rack είχε δηλώσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τη Μαρίνα Σάττι, χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο σέξι Ελληνίδα».