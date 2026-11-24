Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία: Εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα / Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, «ισοπεδώνοντας» το κατάστημα και προκαλώντας ζημιές στα παρακείμενα κτίρια.

Από την έκρηξη «ισοπεδώθηκε» η καφετέρια

Οι δράστες επέβαιναν σε μηχανή

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Σόμπολος στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», οι δράστες επέβαιναν σε μηχανή. Ο συνεπιβάτης κατέβηκε, έσπασε τη τζαμαρία και πέταξε μέσα τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης και ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησαν ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ έσπασαν και τζαμαρίες παρακείμενων καταστημάτων, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα

Κάτοικος που μένει σε κοντινή απόσταση, ακριβώς πίσω από το κατάστημα, περιέγραψε ότι το σπίτι της τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός.

Στην οδό Σινώπης βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προκειμένου να διενεργήσει έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και να περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ωστόσο, δε χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά, παρά την ισχύ του ωστικού κύματος.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έχει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, στο οποίο στις 13 Νοεμβρίου σημειώθηκε επίσης επίθεση.