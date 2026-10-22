Κολωνός: Σε ποινικούς στρέφονται οι έρευνες για την έκρηξη

Αναζητούν ποιος άφησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στον Κολωνό, με 4 τραυματίες (2 αστυνομικοί, 2 πολίτες).
  • Επικέντρωση σε ποινικές διαστάσεις και πιθανές συνδέσεις με ναρκωτικά.
  • Συλλογή καταθέσεων και αξιολόγηση ευρημάτων από τον χώρο της έκρηξης.
  • Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και εξετάζεται η διαδρομή της σακούλας με τα ναρκωτικά.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τον έλεγχο της σακούλας από αστυνομικούς, με σοβαρούς τραυματισμούς.

Στον χώρο του κοινού ποινικού εγκλήματος στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στον Κολωνό, το μεσημέρι της Τετάρτης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Οι ερευνητές αναζητούν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που άφησαν τη σακούλα με τα ναρκωτικά, τη ζυγαριά και τον εκρηκτικό μηχανισμό στον κοινόχρηστο χώρο, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της και να εντοπίσουν τον πιθανό παραλήπτη της.

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Στον χώρο του κοινού ποινικού δικαίου αναζητούν οι αρχές τον υπεύθυνο για την έκρηξη στον Κολωνό

Στον χώρο του κοινού ποινικού δικαίου αναζητούν οι αρχές τον υπεύθυνο για την έκρηξη στον Κολωνό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται αφορά υπόθεση με ποινική διάσταση. Η έρευνα επικεντρώνεται σε πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με τον χώρο των ναρκωτικών και του κοινού ποινικού εγκλήματος. Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιος είχε στην κατοχή του τη σακούλα, ποιος τη μετέφερε στην πολυκατοικία και ποιος θα παραλάμβανε το περιεχόμενό της.

Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Οι αρχές εκτιμούν ότι η έκρηξη στον Κολωνό συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών

Οι αρχές εκτιμούν ότι η έκρηξη στον Κολωνό συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα ευρήματα από τον χώρο της έκρηξης, ενώ εξετάζουν αν υπάρχουν διαθέσιμες εικόνες από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να καταγράψουν τις κινήσεις προσώπων πριν από το περιστατικό.

Στην πολυκατοικία όπου είχε αφεθεί η σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στον Κολωνό έμενε άτομο που στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης

Στην πολυκατοικία όπου είχε αφεθεί η σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στον Κολωνό έμενε άτομο που στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, όπου διαμένει άνδρας που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών και, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σε διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν τα συγκεκριμένα ευρήματα σχετίζονται με την υπόθεση και αν μπορούν να προσφέρουν στοιχεία για την προέλευση της σακούλας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σημείο της έρευνας βρέθηκαν και περισυλλέχτηκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σημείο της έρευνας βρέθηκαν και περισυλλέχτηκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί με σκοπό να ενεργοποιηθεί κατά τον χειρισμό της σακούλας ή εάν εξυπηρετούσε διαφορετικό σκοπό. Το ενδεχόμενο να προοριζόταν για συγκεκριμένο παραλήπτη αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Κολωνός: Τα ευρήματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό

Στο σημείο της έκρηξης εντοπίστηκαν υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού, μεταξύ των οποίων μπουτόν, πλακέτα, ελατήρια, μπαταρία και εξαρτήματα που παραπέμπουν σε ηλεκτρονική συσκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία ηλεκτρικού πυροκροτητή και τηλεχειριστήριο.

Η ακριβής συνδεσμολογία και ο τρόπος ενεργοποίησης του μηχανισμού εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αναλύσεις αναμένεται να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των συνθηκών της έκρηξης και στην αναζήτηση στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

Οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν ελέγχους στην πολυκατοικία και συνέλεξαν υπολείμματα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε άλλος ύποπτος μηχανισμός.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το περιεχόμενο της σακούλας. Οι ναρκωτικές ουσίες και η ζυγαριά που εντοπίστηκαν αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή σύνδεση με δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν η σακούλα είχε αφεθεί προσωρινά στον χώρο, εάν προοριζόταν για συγκεκριμένο πρόσωπο ή εάν η τοποθέτησή της συνδεόταν με άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

Κολωνός: Τι εξετάζουν για τη διαδρομή της σακούλας

Η διαδρομή της σακούλας πριν καταλήξει στο κλιμακοστάσιο θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

Ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται μαρτυρίες ενοίκων και τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η εξέταση των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν ενδέχεται να προσφέρει πρόσθετα δεδομένα, εφόσον προκύψουν σχετικά ευρήματα.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τη λειτουργία του εκρηκτικού μηχανισμού και τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η έκρηξη.

Κολωνός: Το χρονικό της έκρηξης στον Κολωνό

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Πλάτωνος, στον Κολωνό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις 14:32 πολίτης που δήλωσε διαχειριστής της πολυκατοικίας κάλεσε την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι είχε εντοπίσει σακούλα με ύποπτο περιεχόμενο στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο έφτασαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία. Ο διαχειριστής και ένας ακόμη ένοικος τούς υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας.

Αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι η διαδρομή της σακούλας που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό

Αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι η διαδρομή της σακούλας που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, περίπου στις 15:30, σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να ενεργοποίησε άθελά του το μπουτόν του αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, μεταξύ των οποίων ο διαχειριστής που είχε ειδοποιήσει τις Αρχές.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρότερα μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά στους υπόλοιπους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ο ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι για την αφαίρεση θραυσμάτων και η ζωή του δε διατρέχει κίνδυνο. Ένας ακόμα τραυματίας έχει ένα μικρό έλλειμμα στο δάχτυλό του, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ η δεύτερη αστυνομικός αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

 χειρουργήθηκε στο μάτι για να του αφαιρέσουν θραύσματα, ο άλλος δεν χρειάστηκε να κόψουν τμήμα του δαχτύλου έχει ένα μικρό έλλειμμα, η αστυνομικός μια χαρά θα πάρει μάλλον εξιτήριο.... έχουν μερική ρήξη τυμπάνου από την έκρηξη.... δεν κινδυνεύει κάνειςΟι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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