Έκρηξη Κολωνός: Τι εξετάζουν οι Αρχές - Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Το πιθανό σενάριο και η κλήση στο 100

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Έκρηξη στον Κολωνό: Στο χειρουργείο ο ένας αστυνομικός - Εκτός κινδύνου οι άλλοι τρεις τραυματίες / MEGA

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Aυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και δύο πολίτες.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί σε βαλίτσα. Οι αστυνομικές αρχές δέχθηκαν κλήση λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 από πολίτη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, ο οποίος ανέφερε ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Aυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και δύο πολίτες.

Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, όπου, στην είσοδο της πολυκατοικίας, πολίτης παρέδωσε σακούλα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά. Όταν ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε τη σακούλα, πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Ερευνάται το σενάριο να πρόκειται για «παγίδα θανάτου» κατά των αστυνομικών. 

Έκρηξη Κολωνός: Τι εξετάζουν οι Αρχές - Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ κι ελέγχουν ολόκληρο το κτίριο, αλλά και γειτονικά κτίρια, για το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλου παρόμοιου μηχανισμού. Παράλληλα, άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν τα υπολείμματα από την έκρηξη, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 

Έκρηξη Κολωνός: Τι εξετάζουν οι Αρχές - Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Έκρηξη στον Κολωνό: Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σοβαρότερα τραυματισμένος είναι ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος του ωστικού κύματος και τραυματίστηκε από θραύσματα. 

Η δεύτερη αστυνομικός και οι δύο πολίτες διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό. Ανάμεσα στους πολίτες βρίσκεται και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο οποίος είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία για το ύποπτο αντικείμενο.


 

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