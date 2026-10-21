Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Κολωνό – Πληροφορίες για τέσσερις τραυματίες / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στον Κολωνό, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού.
  • Στο περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.
  • Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση και την ασφάλεια.
  • Η έκρηξη προήλθε από εκρηκτικό μηχανισμό που βρισκόταν σε βαλίτσα, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι περιείχε ναρκωτικά.
  • Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί για τη βαλίτσα και έσπευσε στο σημείο πριν την έκρηξη.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στον Κολωνό. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σοβαρά τραυματίας είναι ένας αστυνομικός που έχει μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και τρία ακόμη άτομα έχουν χτυπήσει ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό». 

Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος 107, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άτομα. Άγνωστος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για βαλίτσα με ναρκωτικά σε διαμέρισμα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, αλλά τελικά η βαλίτσα περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος εξερράγη. 

Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

 

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