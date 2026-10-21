Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Κολωνό – Πληροφορίες για τέσσερις τραυματίες / ERT

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στον Κολωνό. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σοβαρά τραυματίας είναι ένας αστυνομικός που έχει μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και τρία ακόμη άτομα έχουν χτυπήσει ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος 107, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άτομα. Άγνωστος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για βαλίτσα με ναρκωτικά σε διαμέρισμα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, αλλά τελικά η βαλίτσα περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος εξερράγη.