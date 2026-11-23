Αρχιμανδρίτης κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης γνωστών Ελλήνων ζωγράφων. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έφερε στο φως νέα στοιχεία, ενώ παρουσίασε για πρώτη φορά και όσα υποστηρίζει ο ίδιος. Πριν από τρία χρόνια είχε γίνει πρωτοσέλιδο με αναφορές σε ροζ σκάνδαλο.

Αυτός είναι ο 49χρονος αρχιμανδρίτης με τα αρχικά Β.Ι. που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ οι Αρχές τον αναζητούν, ο ίδιος μιλά για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Star, από την Αμερική που βρίσκεται τελευταίες μέρες. «Ξέρει ο δικηγόρος μου την πάσα αλήθεια», λέει.

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Ζορμπάς υποστηρίζει με τη σειρά του «Θα βρίσκεται πολύ σύντομα στη διάθεση των αρχών. Ο εντολές μου συλλέγει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό ώστε να υποστηρίξει τη θέση του».

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστών έργων τέχνης: Σύλληψη 44χρονου - Στο μικροσκόπιο και αρχιμανδρίτης

35 έργα τέχνης εντόπισαν οι Αρχές. Πρόκειται για πίνακες γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, αλλά σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση ειδικού είναι πλαστοί.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για δύο πίνακες που είχαν αναρτηθεί προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα και συνοδεύονταν, μάλιστα, από πιστοποιητικά γνησιότητας. (Μπουλετ) Καθοριστική ήταν όμως, η σύλληψη 44χρονου έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι». Στην κατοχή του είχε έξι πίνακες του Έλληνα ζωγράφου Γιάννη Μπουζιάνη, τους οποίους ετοιμαζόταν να πουλήσει.

Στους αστυνομικούς είπε ότι ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου αρχιμανδρίτη. «Ο αρχιμανδρίτης είναι αυτός που με ενέπλεξε, χωρίς να γνωρίζω την πλαστότητα των έργων τέχνης». Οι δύο άνδρες διατηρούν φιλική σχέση για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Βίος και πολιτεία ο αρχιμανδρίτης: Πρωτοσέλιδο στην Αυστραλία ο Αρχιμανδρίτης για ροζ σκάνδαλα

Στο παρελθόν, όταν ιερουργούσε στην Αυστραλία, το όνομά του αρχιμανδρίτη, είχε απασχολήσει τον ξένο Τύπο, με δημοσιεύματα για διπλή ζωή και ροζ σκάνδαλα.

Οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει αναταραχή στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον ίδιο να τίθεται προσωρινά σε αργία μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Τότε είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Σήμερα το όνομά του ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τους πλαστούς πίνακες εκατομμυρίων.