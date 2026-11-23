Σε νέο επίπεδο περνά η υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες συμφερόντων των δύο αδερφών του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου. Ο κ. Λιάκος πήγε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια και κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τα δημοσιεύματα που στρέφονταν εναντίον του, καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση. Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι από τη στιγμή που έγινε υφυπουργός, οι αναθέσεις στις αδερφές του τελειώνουν.

«Προσφεύγω σήμερα στη δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη και μέσα από αυτό θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα αποδειχθούν οι συκοφαντίες» δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων για τις απευθείας αναθέσεις από Δήμους σε εταιρίες των δύο αδερφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου, η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στρέφεται εναντίον του εκδότη και δημοσιογράφων της εφημερίδας «Ρεπορτάζ την Κυριακή».

Είχαν προηγηθεί νεότερα δημοσιεύματα, όπως το κυριακάτικο που αποκάλυπτε ότι η αδερφή του υφυπουργού μαζί με τον πρώην γραμματέα της ΔΑΠ Απόστολο Μπακόλα, είχαν συστήσει εταιρία παίρνοντας ανάθεση και από τον δήμο Μεγαρέων, στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου.

Τι αναφέρει η μήνυση του υφυπουργού: «Δεν υπάρχει Λιάκος ΑΕ, δεν υπάρχει οικογενειακό εισόδημα»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με πληροφορίες, στη μήνυσή του τονίζει ότι «δεν υπάρχει η εταιρία Λιάκος Α.Ε., δεν υπάρχει οικογενειακό εισόδημα και από τη στιγμή που ανέλαβε, οι αδερφές του δεν έχουν πάρει κανένα δημόσιο έργο». Επιπλέον επισημαίνει ότι δεν υπάρχει επιρροή σε δημάρχους για ανάθεση έργων.

Τι αναφέρει ο Β. Λιάκος στη μήνυση

Ο κ. Λιάκος απέδωσε τα δημοσιεύματα σε εσωκομματική του στοχοποίηση, αν και μέχρι ώρας δεν έχει δώσει εκτενείς απαντήσεις για την ουσία των υποθέσεων.

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως ΥΦΥΠΕΣ, ξεκίνησε μια προσπαθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή πολιτική στόχευση, με ψεύδη και συκοφαντίες» αναφέρει στη μηνυτήρια αναφορά.

Γκρίνια βουλευτών και μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου

Στο Μαξίμου και σε βουλευτές της ΝΔ επικρατεί αμηχανία για την υπόθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει ηθικό ασυμβίβαστο και να επισημαίνει ότι έχει ζητηθεί να μπει φρένο στις αναθέσεις ΟΤΑ, από τη στιγμή που ο κ. Λιάκος έγινε υφυπουργός.

«Από εδώ και στο εξής έχει γίνει σχετική σύσταση-αν και δεν αφορούν όλα αυτά τον ίδιο-να υπάρχει άλλη διαχείριση από την οικογένεια, σεβόμενη και την ιδιότητα που απέκτησε πρόσφατα ο κ. Λιάκο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Προφανώς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά δεν μπορεί το δημόσιο χρήμα να γίνεται οικογενειακή υπόθεση» σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ενώ το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. Κ. Ζαχαριάδης διερωτήθηκε «πόσα λογιστικά γραφεία στη χώρα έχουν πάρει απευθείας αναθέσεις 1.660.000;».



