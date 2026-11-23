Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από αύριο, Τρίτη, καθώς οι νοτιάδες υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν οι βοριάδες, φέρνοντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη και κατά 10 βαθμούς, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες βροχές και χιόνια.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, η σημερινή ημέρα ενδέχεται να είναι η τελευταία ιδιαίτερα ζεστή ημέρα του Νοεμβρίου, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ήδη τους 25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, στην ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πού θα σημειωθεί η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας

Η αλλαγή θα γίνει αισθητή από αύριο, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οδηγώντας σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Όπως εξήγησε η Ματίνα Μπέρου, η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου το θερμόμετρο θα υποχωρήσει τοπικά έως και 10 βαθμούς, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να διαμορφώνονται στους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει επίσης, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Συγκεκριμένα, στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 16 και 18 βαθμών, ενώ στα νότια θα είναι υψηλότερες, φτάνοντας τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη από τις πρωινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στη Θράκη.

Από αύριο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς οι νοτιοδυτικοί άνεμοι φτάνουν ήδη τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δημιουργώντας κατά τόπους δυσμενείς συνθήκες.

Καιρός: Πότε έρχονται τα χιόνια

Το σκηνικό της Δευτέρας αναμένεται να διατηρηθεί σε γενικές γραμμές και την Τρίτη, με κυρίαρχο στοιχείο την ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.

Από την Πέμπτη προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ωστόσο η εξέλιξη του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του STAR, διαφαίνεται το ενδεχόμενο για πιο μουντό καιρό, με αρκετές βροχές αλλά και χιονοπτώσεις προς το τέλος της εβδομάδας.

Η ακριβέστερη εικόνα για την εξέλιξη των φαινομένων αναμένεται να ξεκαθαρίσει όσο πλησιάζουμε προς την Πέμπτη και την Παρασκευή.