Στην πρωινή εκπομπή του Star, «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, αναφερόμενος στη σχέση του με τον πατέρα του, Γιώργο Μαργαρίτη, στα παιδικά του χρόνια στα καμαρίνια, αλλά και στην προσωπική του ζωή.

«Ο μπαμπάς μου χαίρεται που είμαι τραγουδιστής και με στηρίζει. Είναι ο πιο αυστηρός μου κριτής, αν και όσο περνάει ο καιρός έχει μαλακώσει. Δεν του είπα εγώ πως θέλω να ασχοληθώ. Εκείνος κατάλαβε πως μου αρέσει και με έσπρωξε να το κάνω. Σε μία συναυλία που είχαμε, μου είπε να κάνουμε ένα ντουέτο μαζί» τόνισε ο τραγουδιστής που ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις στη σκηνή το 2021 και έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 2024.

Τα παιδικά χρόνια στα καμαρίνια

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης καθώς είναι γιος του μεγάλου μας τραγουδιστή Γιώργου Μαργαρίτη ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες. Ανάμεσα σ’ αυτές «Στου Παραδείσου την Πόρτα”, Πεθαίνω για σένα, Δρόμοι του Πουθενά και άλλες πολλές, έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια στα καμαρίνια και τις πίστες.

«Μία κυρία που πρόσεχε την γκαρνταρόμπα, πρόσεχε και εμένα. Μου έστρωνε το καμαρίνι και κοιμόμουν εκεί. Δηλαδή, είχα σπίτι μέσα στο καμαρίνι» είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

Το ευτράπελο στα Καλάβρυτα

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής του ανέφερε πως αν και είναι λίγα χρόνια επαγγελματικά στις πίστες, του έχουν συμβεί και ευτράπελα. Μία φορά όπως είπε μία κυρία τον πλησίασε και του έδωσε παραγγελιά.



«Σε ένα live στα Καλάβρυτα, μου έστειλαν ένα χαρτάκι που έγραφε: "Πες ένα συρτό, ρε κούκλε"».

