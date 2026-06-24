Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη με αφορμή το νέο του τραγούδι «Ήλιος και Φεγγάρι», αλλά και τη μέχρι τώρα διαδρομή του στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.

Με χαρακτηριστική χροιά, σκηνική άνεση και αυξανόμενη παρουσία στη νέα γενιά καλλιτεχνών, ο ίδιος περιγράφεται ήδη ως μία από τις ανερχόμενες φωνές του είδους, ωστόσο δείχνει να εστιάζει περισσότερο στη δουλειά και την εξέλιξή του παρά στις ταμπέλες.

Η πρώτη του σκηνική εμπειρία και η σχέση του με τον πατέρα του Γιώργο Μαργαρίτη

Αναφερόμενος στην πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή, θυμήθηκε μια στιγμή-σταθμό το 2021 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δίπλα στον πατέρα του, τον θρυλικό Γιώργο Μαργαρίτη:

«Θυμάμαι ότι μου είχαν κοπεί τόσο πολύ τα πόδια τότε, που πήρα και την κιθάρα μου μαζί γιατί δεν ήξερα πού να βάλω τα χέρια μου. Οπότε λέω καλύτερα να παίζω κιθάρα. Αλλά έπαθα πλάκα γιατί όταν ανέβηκα πάνω και πήρα αυτό το vibe από τον κόσμο, ήταν σαν να έγινε ένα κρακ. Κάτι ξεκλειδώθηκε εκεί. Και λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Γιατί εγώ είχα τα κρατήματά μου ως προς το να βγω και να δηλώσω στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω τραγουδιστής, οπότε με ξεκλείδωσε ο ίδιος και εκείνη η στιγμή ήταν κομβική για μένα. Μου το ζήτησε».

Ιδιαίτερο βάρος στη συνέντευξη δόθηκε στη σχέση του με τον πατέρα του, τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Μαργαρίτη. Ο ίδιος τονίζει πως δεν ένιωσε ποτέ ότι τον αντιμετώπιζε «ως γιο του» όσον αφορά τα επαγγελματικά.

«Από μικρός επειδή έπαιζα και κιθάρα, πάντα με συνόδευε. Τραγουδούσαμε στο σπίτι, εγώ έπαιζα κιθάρα, τραγουδούσε εκείνος. Αλλά δεν είχε πέσει στο τραπέζι αυτό ότι θα γίνω τραγουδιστής. Είχε πέσει εδώ, στο κεφάλι μου. Μπορεί να φοβόμουν και ότι μήπως δεν του άρεσε η ιδέα ή δεν του άρεσε η φωνή μου. Δεν ξέρω», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δε με αντιμετώπιζε σαν γιο του. Ήθελε να με σκληραγωγήσει για τα επόμενα. Με αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά, σαν καλλιτέχνη», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο star.gr

«Εκτός δουλειάς, σαν μπαμπάς, ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος, πιο γλυκός και πιο αληθινός άνθρωπος… μακάρι να παίρνω τη μισή αγάπη που παίρνει εκείνος από τον κόσμο», είπε ο 30χρονος καλλιτέχνης.

«Δε με φόβισε ποτέ το επίθετό μου»

Στην ερώτηση αν τον φόβισε ποτέ το «βαρύ» επίθετό του, ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης ανέφερε: «Κοίτα, το ότι είμαι και εγώ Μαργαρίτης δε σημαίνει κάτι. Βασικά δε σημαίνει τίποτα. Ό,τι κάνω και ό, τι έχω κάνει είτε είναι λίγο είτε είναι πολύ, μικρό ή μεγάλο, το έχω κάνει μόνος μου, όλα τα βήματα από την αρχή. Δεν έχω δηλαδή τις πλάτες του πατέρα μου και αυτό όχι δεν το λέω με παράπονο, έτσι είναι ο πατέρας μου και το σέβομαι και με έχει σκληραγωγήσει και με έχει κάνει αυτό που είμαι σήμερα. Οπότε δεν το έχω σκεφτεί. Σίγουρα υπάρχει αυτό το όνομα, αλλά κάνω τη δική μου πορεία. Ξεκάθαρα. Δηλαδή δε βασίζομαι σε αυτό».

Από το «Που Έχεις Χαθεί» μέχρι το «Ήλιος και Φεγγάρι»

Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε με το single «Πού Έχεις Χαθεί» το 2024, σηματοδοτώντας τη συνεργασία του με την Panik Platinum. Ακολούθησαν τα «Αυτά Που Δε Βλέπεις» και το «Σβήσε και Κατέβα», πριν φτάσει στο νέο του καλοκαιρινό τραγούδι «Ήλιος και Φεγγάρι».

Ο ίδιος δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο θα ήθελε να συναντήσει και δισκογραφικά, ενώ ετοιμάζεται ήδη για εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

«Ήλιος και φεγγάρι»: Ένα τραγούδι που γράφτηκε πάνω του

Για το νέο του τραγούδι εξήγησε πως προέκυψε μέσα από συνεργασία με τον στιχουργό Νίκο Σαρρή και τον συνθέτη Θανάση Πετρέλη:

«Το γράψανε πάνω μου. Ζήτησα κάτι ωραίο, καλοκαιρινό, χαρούμενο, ανάλαφρο και λίγο νοσταλγικό και μου έδωσαν ακριβώς αυτό που ήθελα» είπε.

Τον συναντήσαμε στα γραφεία της Panik Records και μάς μίλησε για τα γυρίσματα του video clip, τα οποία έγιναν προς τον Μαραθώνα, σε ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο:

«Είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένος με το μέρος… είναι ένα κτήμα που έχουμε στην οικογένειά μου χρόνια… έχω κάνει μπάνιο από μωρό εκεί».