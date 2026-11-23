Ακριβότερο θα είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το κόστος του παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (INKA), η δαπάνη για το γιορτινό τραπέζι του 2026 φτάνει τα 220,75 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 18% σε σχέση με το 2025, όταν ανερχόταν στα 186,85 ευρώ.

Η εκτίμηση αφορά ένα τραπέζι για 4 έως 6 άτομα και περιλαμβάνει αποκλειστικά το μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα ανήμερα των Χριστουγέννων, με τις τιμές των προϊόντων να διαμορφώνονται ως εξής:

Γαλοπούλα, 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό: 32 ευρώ.

Αρνίσια παϊδάκια, 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό: 38 ευρώ.

Λουκάνικα, 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ το κιλό: 14 ευρώ.

Ντομάτες, 500 γραμμάρια, με τιμή 3 ευρώ το κιλό: 1,50 ευρώ.

Αγγούρι, ένα τεμάχιο: 0,80 ευρώ.

Φρέσκα κρεμμύδια, ένα ματσάκι: 0,95 ευρώ.

Λάχανο, ένα τεμάχιο: 2,50 ευρώ.

Καρότα, μισό κιλό, με τιμή 2,50 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Πατάτες, ένα κιλό, με τιμή 1,25 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Φέτα, μισό κιλό, με τιμή 15 ευρώ το κιλό: 7,50 ευρώ.

Κασέρι – γραβιέρα, μισό κιλό, με τιμή 22 ευρώ το κιλό: 11 ευρώ.

Εμφιαλωμένο κρασί, μία φιάλη 750 ml: 18 ευρώ.

Αναψυκτικά, οκτώ τεμάχια, με τιμή 1,10 ευρώ το καθένα: 8,80 ευρώ.

Μπύρες, τέσσερα τεμάχια, με τιμή 2,30 ευρώ η καθεμία: 9,20 ευρώ.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ένα κιλό: 22 ευρώ

Γλυκά, ένα κιλό, με τιμή 24 ευρώ το κιλό: 24 ευρώ.

Φρούτα, έξι τεμάχια: 6 ευρώ.

Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο κόστος δεν περιλαμβάνονται ορισμένες επιπλέον δαπάνες, όπως το λάδι, τα λεμόνια, τα αυγά, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα στολίδια και τα κεράκια. Τα συγκεκριμένα έξοδα υπολογίζεται ότι προσθέτουν περίπου 10 ευρώ στον συνολικό λογαριασμό.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώνει τη συνεχή αύξηση του κόστους. Tο χριστουγεννιάτικο τραπέζι κόστιζε

το 2024 -156,02 ευρώ

το 2025 - 186,85 ευρώ

το 2026 - 220,75 ευρώ