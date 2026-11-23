Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μέσα μεταφοράς και καταστήματα την ημέρα της απεργία στις 25/11 - Βίντεο Σκάι

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 25/11 από τη πανελλαδική απεργία, την οποία καλούν ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικοί και πολλά ακόμα σωματεία.

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικοί, γιατροί, οικοδόμοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι στα τρόφιμα και ποτά, λογιστές, εργαζόμενοι στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις κ.α.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, μέτρα κατά της ακρίβειας, αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, καθώς και συλλογικές συμβάσεις και εργασιακά δικαιώματα στον ιδιωτικό τομέα.

Απεργία 25/11: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

Στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, μέχρι στιγμής τις αποφάσεις τους έχουν ανακοινώσει οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας. Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) έχει προγραμματίσει δύο στάσεις εργασίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Έτσι, το Μετρό αναμένεται να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00.

Σύμφωνα με πληροφορίς, τις ίδιες ώρες θα λειτουργήσει και ο Ηλεκτρικός. Τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ θα εκτελούνται μόνο μεταξύ 09:00 - 18:00 στις 25 Νοεμβρίου.

Ανακοινώσεις αναμένονται για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Δεμένα πλοία στα λιμάνια λόγω της απεργίας στις 25/11

Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται και στην ακτοπλοΐα. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία, με αποτέλεσμα να αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων και πλοία δεμένα στα λιμάνια.

Η 24ωρη απεργία στα πλοία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Τι ισχύει με τα σχολεία την ημέρα της απεργίας στις 25/11

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Τα σχολεία δεν προβλέπεται να κλείσουν συνολικά λόγω της απεργίας. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση.

Οι απουσίες των μαθητών θα μετρήσουν κανονικά.

Στα αιτήματα των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται η κάλυψη των ελλείψεων στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν επίσης ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Στις κινητοποιήσεις έχει καλέσει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, η οποία ζητά μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στα Προπύλαια. Παράλληλα, καλεί τα σχολεία της χώρας να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία και πού θα γίνουν συλλαλητήρια

Στην απεργία συμμετέχουν:

ΑΔΕΔΥ, με συμμετοχή εργαζομένων του δημόσιου τομέα

Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, που καλεί ειδικά τους εργαζομένους της Pizza Fan να συμμετάσχουν

Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)

Απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις στις 10:30 στα Προπύλαια και στις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης συγκεντρώσεις θα γίνουν στις εξής περιοχές:

Πειραιά: στις 10:00, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Αγιος Νικόλαος, 11 π.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου

Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο

Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Άμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

Άργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

Άρτα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άρτας

Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Γιάννενα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος)

Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Δράμα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Έδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών

Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ιεράπετρα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ικαρία, 11.30 π.μ., πλατεία Ευδήλου

Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο)

Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Καστοριά, 11 π.μ., κτίριο Αντιπεριφέρειας

Κατερίνη, 5.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Κόρινθος, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ

Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

Λήμνος, 10.30 π.μ., λιμάνι

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λουτράκι, 10 π.μ., πλατεία ΟΣΕ

Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Μολάοι, 11.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου

Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

Νάουσα, 10.30 π.μ., δημαρχείο

Ναύπακτος, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ορεστιάδα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα)

Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., δημαρχείο

Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Σκόπελος, 10.30 π.μ., παραλία

Σπάρτη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

Φλώρινα, 11 π.μ., πλατεία Μόδη

Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

Χανιά, 10 π.μ., Δημοτική Αγορά

Χίος, 11 π.μ., πλατεία Βουνακίου